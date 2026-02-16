La esperada y no concretada renovación de Funes, técnico de un Málaga que mira a Primera

El técnico ha llevado a los de La Rosaleda a puestos de play off de ascenso con una racha de 26 puntos de los últimos 33 en juego

Cuando el Málaga decidió apostar por Funes como sustituto del despedido Sergio Pellicer el pasado mes de noviembre, las sensaciones eran varias en el entorno de La Rosaleda. En primer lugar la salida de Sergio Pellicer y la forma en la qué se produjo con un despido dejaron un sabor agridulce en el entorno malacitano. Es importante recordar que Sergio Pelicer fue el técnico que devolvió al Málaga al fútbol profesional de LaLiga Hypermotion. En segundo lugar, Funes se veía como una apuesta de futuro pero no se esperaba que asumiese galones en el primer equipo tan pronto.

Los números de Funes despejan las dudas sobre su renovación con el Málaga

De esta forma y tras 11 encuentros en LaLiga Hypermotion, el Málaga con Funes al frente, está en puestos de play off de ascenso a Primera como quinto clasificado y si este lunes saca los tres puntos en la visita a la Real Sociedad B podría dormir en la cuarta plaza. Funes ha firmado un espectacular 26 de 33 puntos posibles desde que es técnico del Málaga y a esta cifra hay que añadirle las seis victorias consecutivas que llegaron a su fin tras perder ante el Mirandés en la jornada 24.

Estos números de Funes deberían valer para que la renovación de un contrato que lo vincula al Málaga hasta el próximo 30 de junio esté casi garantizada. Aún quedan 17 jornadas (contando la de este lunes ante la Real Sociedad B) y mucho puede cambiar la clasificación pero está claro que Funes ha caído de pié en el primer equipo del Málaga. Según 'Málaga Hoy' el conjunto de La Rosaleda estaría pensando en ofrecerle a Funes dos temporadas más, por lo que el técnico quedaría vinculado a la entidad malacitana hasta junio de 2028.

Funes no tiene conocimiento sobre su renovación

Precisamente el protagonista de esta noticia, Funes, fue cuestionado en la previa del duelo ante la Real Sociedad B sobre su renovación. El técnico del Málaga fue sincero y no se anduvo por las ramas para dejar claro que aún no han hablado con él: "No tengo conocimiento de lo que va a pasar. Sí que he leído la noticia de que hablarán conmigo. Pues cuando hablen, podré contar más cosas".

En una lección de pragmatismo, Funes explicó que tanto los futbolistas como los entrenadores lo mejor que pueden hacer en estos casos es centrarse en el césped: "una receta que siempre trasladamos a los jugadores y que la tenemos que aplicar los técnicos, y a veces no es fácil: hay que mirar hacia dentro, solo al césped. Cuando estás pendiente del campo, es más difícil que te despistes muchas veces. Creo que los técnicos, como los jugadores, tenemos que pensar en lo que pase dentro. Y cuando se sucedan los hechos, podremos hablar. Lo he visto. No puedo pasar de lo que pase fuera. Hablaremos cuando haya más certezas".

El peligro de una Real Sociedad B en casa y con ilusión

Preguntado por el rival de este lunes, Funes elogió la capacidad como local del Sanse: "Como local se ha mostrado muy fiable. Y luego hay una tónica que están presentando ellos y que se refleja en los filiales, y lo digo de buena tinta: la mejoría durante el año. Van compitiendo mejor. Va a ser un partido de mucha complejidad por cómo están funcionando. Un equipo que lo está haciendo muy bien en esa presión alta, junto al Córdoba el que más goles está haciendo después de robar en el último tercio, y por su juventud un rival con muchísima energía, de los que más corre de la competición. Nos vamos a encontrar un partido muy incómodo y el gran reto será superar su primera línea de presión. Si lo hacemos, crecerán nuestras oportunidades. Podremos hacerles mucho más daño y ojalá que todo pueda ir bien".