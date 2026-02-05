Loren Juarros habla de su futuro en el Málaga, valora el trabajo de Sergio Pellicer y apuesta por Funes

El director deportivo del cuadro malacitano fue sincero este jueves en relación a su puesto en La Rosaleda: "No depende de mí el continuar o no", declaró

El Málaga, a pesar de su última e inesperada derrota el pasado fin de semana ante el Mirandés, está viviendo un momento dulce en LaLiga Hypermotion. Desde la llegada de Funes en sustitución de Sergio Pellicer el pasado mes de noviembre, el Málaga ha sumado siete triunfos, dos empates y solo una derrota además de la sufrida en Copa del Rey. El Málaga además está actualmente en puestos de play off de ascenso y tiene las posiciones de ascenso directo a solo cuatro puntos gracias a los 28 que suma después de 24 jornadas.

Esta situación no esconde que en el Málaga hay cierto run run desde hace tiempo en torno al futuro de Loren Juarros, director deportivo de la entidad. Loren Juarros llegó al Málaga en mayo de 2023, con el equipo en Primera RFEF y con el reto de devolver a los andaluces al fútbol profesional como tarea. Después del ascenso de junio de 2024, el Málaga se salvó el pasado curso de la mano de Sergio Pellicer y en la 2025/26, con los malos resultados del equipo, además de la destitución del técnico se pidió también la del director deportivo.

El futuro de Loren Juarros en el Málaga

Ahora las aguas bajan más tranquilas en el Málaga pero este jueves, Loren Juarros fue sincero en relación a su futuro en el cuadro de la Costa del Sol y dejó en manos del consejo de administración su futuro: "Trabajo para que el Málaga vaya lo mejor posible. No depende de mí el continuar o no, que también porque es una decisión mía. Pero trabajo con la misma ilusión desde el primer día que vine. He venido con mucha ilusión a este proyecto y que me ofreció el director general. Todo lo que he hecho, ha sido pensando en lo que creo absolutamente. Es un sitio para trabajar en esta idea. Hemos tenido suerte, aciertos y desaciertos".

El que fuese director deportivo de la Real Sociedad, también comentó que lo que tiene por delante ahora el Málaga es más difícil que lo que ha vivido tiempo atrás porque se trata de consolidad los cimientos: "Creo que queda mucho por hacer. Lo que queda es más difícil que lo de hasta aquí porque es consolidar todo esto, pero mi situación no me quita tiempo. Quiero llevar esto hasta el mejor lugar, esta idea, hasta el último día en el que esté mientras la administración me lo permita. Si en algún momento dado, tengo que dejar responsabilidades porque al igual me excedo en el tiempo, pues ya me lo dirán. Mientras, voy a hacer lo que me están pidiendo". Loren Juarros firmó en 2023 por dos temporadas más otra opcional que se cumpliría el próximo 30 de junio.

Loren Juarros quiere seguir creciendo con el Málaga

El aún director deportivo apostó por seguir creciendo de la mano del Málaga: "Quiero que el Málaga siga creciendo. No depende de mí, aunque en parte sí. Llevaré mi idea hasta que la administración del club me lo permita".

Además, cuestionado sobre su relación con José María Muñoz, administrador judicial, aclaró que no había cambiado nada: "Seguimos teniendo la misma relación. Nos hemos conocido más, por supuesto. A Kike Pérez lo conocía. Esas reuniones las tenemos con cierta normalidad. Esto es como las parejas. Llevo 31 años casados con mi mujer y más de 40 años, y nos hemos ido adaptando el uno al otro, y hemos ido construyendo un proyecto de vida con dos hijos maravillosos, teniendo discusiones, discrepancias y distintas formas de parecer en ese camino. No somos perfectos. Tenemos diferencias, tengo una relación normal con José María, no tiene nada que ver con lo que pueda pasar".

El ascenso a Primera como objetivo para consolidar al Málaga

En otro orden de cosas, Loren Juarros también puso el foco en la importancia que tendría para el Málaga el ascenso a Primera para retener a ciertos jugadores en pleno crecimiento: "Claro que tiene importancia. Si los jugadores crecen mucho más que el Club es difícil retenerlos, cuando tienen opciones de ir a una categoría superior y mejorar económicamente. Queremos subir a Primera División con ellos, hay que convencerles. Que estén ellos es fundamental para que el Club esté en Primera División, y que sea pronto para que sean partícipes. Compararlo con mi trabajo anterior es difícil, había una base más sólida que aquí hace dos años. Hay que convencerlos que con ellos vamos a ser capaces. Si se comprometen va a ser más rápido y más fácil. Subir a Primera División está bien, pero hay que ver cómo se sube de consolidado para que no haya un retroceso, y eso es importante. Cuanto antes es importante, pero el cómo también, subir y quedarte".

El Málaga y su no presencia en el mercado de fichajes de invierno

Quiso defenderse Loren Juarros de que el Málaga no se haya reforzado en este mercado de fichajes de invierno y apostó por los jugadores con los que actualmente cuenta Funes: "Tenemos clara la continuidad de los proyectos. No sé si el año pasado afectó el no hacer fichajes en la ventana de invierno. Cada campaña es diferente y la decisión ha sido consensuada y medida. El equipo tiene los suficientes recursos para competir con garantías de aquí a final de temporada. Estamos compensados en las posiciones y hemos competido bien en la primera vuelta. Con Funes, hemos evidenciado que la plantilla tiene capacidad de competir y ganar. Es una plantilla muy compensada".

El recuerdo del trabajo de Sergio Pellicer

También tuvo palabras Loren Juarros sobre la labor del ya despedido Sergio Pellicer: "Igual hubiéramos ganado seis, cuatro o cinco partidos seguidos con Pellicer. Me gustaría recordar que con Sergio éramos de los equipos que más tiempo estuvimos ganando que perdiendo, hasta ocho puntos se nos fueron en las prolongaciones. El equipo no estaba lejos de ganar, no soy adivino y no sé qué pasaría. La decisión fue meditada y compartida con el entrenador".

Además, quiso lanzar un mensaje a Funes y su importancia en el proyecto del Málaga: "El Club tiene que pensar que es un entrenador de futuro. Hay que convencer a Funes que es parte de este proyecto, al igual que los jugadores. Los entrenadores son fundamentales, a veces se ha pagado dinero. Estamos protegiendo a los jugadores y, por supuesto, el entrenador es una pieza fundamental para el futuro del Club".