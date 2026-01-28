Chupe: con interés desde la Serie A y con un objetivo claro en el Málaga

El jugador del conjunto de Funes está siendo uno de los más destacados en las últimas jornadas además de estar a solo un gol del máximo goleador Sergio Arribas del Almería. Su padre dejó claro que el delantero quiere estar con el equipo en Primera

El Málaga es uno de los equipos de moda de las últimas jornadas. El crecimiento que ha tenido el equipo de La Rosaleda de la mano de Funes está más que confirmado y ratificado con datos que hacen que los malacitanos estén en tercera posición de LaLiga Hypermotion.

Ya dejó claro el pasado lunes Funes en 101 TV que si por él fuera no habría ninguna llegada porque eso representa que los futbolistas con los que cuenta actualmente están trabajando bien para el equipo. Uno de esos futbolistas que lo está haciendo de manera notable es Chupe (o Chupete) que en las últimas jornadas ha catapultado sus cifras goleadoras para llevarlas a los dos dígitos y quedarse a un solo tanto del máximo goleador de la competición, Sergio Arribas que tiene 11.

Chupe ya empieza a aparecer en el mercado de fichajes de la Serie A

Chupe ya suma 10 goles en LaLiga Hypermotion y se podría decir que el crecimiento del Málaga, además de ir bajo la batuta de Funes desde el banquillo, tiene al canterano como figura destacada en el terreno de juego. De los 10 goles de Chupe, seis de ellos han llegado en las últimas seis jornadas con doblete incluido ante el Ceuta el pasado 11 de enero. Estos números de Chupe han provocado lo normal y más estando en pleno mercado de fichajes de invierno. Según apuntó este pasado martes Ángel García de Cazurreando, desde la Serie A italiana ya habría varios clubes que tienen a Chupe en su radar.

El coste del fichaje de Chupe, la estrella del Málaga de Funes

Chupe tiene contrato con el Málaga hasta junio de 2028 por lo que por ese lado desde La Rosaleda pueden estar relativamente tranquilos con uno de sus mejores jugadores que además está criado en su cantera. Pero esa tranquilidad puede romperse cuando se observa que Chupe cuenta con una cláusula de rescisión relativamente baja para un jugador que está demostrando su madurez esta temporada en Segunda división.

La cláusula de rescisión de Chupe, según ha informado el periodista citado anteriormente, sería de ocho millones de euros. En el caso de que un club llegue y pague esa cantidad, Chupe saldría del Málaga pero parece que desde su entorno más cercano, su padre concretamente, transmiten otros planes del jugador.

Los planes de Chupe en el Málaga

En declaraciones a SER Deportivos, el padre de Chupe transmitió que desde su agencia de representación no le han transmitido nada en torno al futuro de su hijo y que tiene claro que continuará en el Málaga, con el que quiere jugar en Primera: "Sus agentes son Pepe Cuesta y José Redondo, el dueño de la empresa. Son sus representantes. José Cuesta, sobrino de Manolín, desde que lo cogió en benjamín allí en el Séneca, que era su entrenador, ha llevado la carrera de él y ellos son los que se encargan. No han transmitido nada. Quiere subir con el Málaga a Primera División y jugar con el Málaga en Primera. Es su objetivo. Y de ahí no lo quita nadie".

El progenitor del jugador de moda en el Málaga también mostró su confianza en los representantes de Chupe y dejó claro que el joven de 21 años está contento: "No quiero meter la pata. Además, José es como un hijo para mí y como un padre para Chupete. Confío en él. Sí puedo decir que mi hijo muy contento, muy contento, muy contento. Y además no hay nada más que verlo, se le ve”.

Por último, el padre de Chupe reconoció que goles como el que hizo el pasado fin de semana ante el Burgos se los había visto anteriormente en categorías inferiores: "Yo esos goles se los he visto hacer desde alevín, por eso no llega a impresionarme tanto lo que hace. Él tiene esa capacidad de hacer lo que menos se piensa. También tiene sus sacrificios, eh, que no no es solamente lo que se ve, detrás hay un trabajo grande".