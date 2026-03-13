La especial vuelta de Portillo a La Rosaleda con un objetivo claro en el Huesca frente al Málaga

El jugador andaluz regresará al Estadio que le dio debutar como profesional. Sobre el técnico Jon Pérez Bolo le mostró su apoyo total: "Estamos todos en el mismo barco"

El Huesca no lo tendrá sencillo este fin de semana para revertir su situación clasificatoria ya que tendrá que visitar en La Rosaleda a un Málaga que a pesar del último empate ante el Real Valladolid vive un gran momento de forma y ocupa puestos de play off de ascenso a Primera. El Huesca empató el pasado fin de semana ante el Albacete y un triunfo ante el Málaga, además de un subidón a nivel moral, supondría meterle más presión tanto al Real Valladolid como al Leganés. Pucelanos y pepineros juegan el sábado y los aragoneses el domingo por lo que los de Bolo saltarán a La Rosaleda sabiendo el resultado de sus rivales por la permanencia.

El regreso de Portillo a Málaga

El encuentro del Huesca ante el Málaga tendrá un toque especial para uno de los jugadores del cuadro oscense. Hablamos de Portillo, malagueño de nacimiento y que regresará al Estadio que le vio debutar en el profesional. Este pasado jueves, Portillo atendió a los medios en sala de prensa y no escondió que volver a La Rosaleda y reencontrarse con el Málaga siempre es especial: "Es el club que me dio la oportunidad de cumplir mi sueño de ser profesional con el equipo de mi tierra".

En el Málaga, Portillo jugó un total de 87 encuentros entre Liga, Copa del Rey y Champions League. Además Portillo está considerado uno de los reyes de los ascensos a Primera ya que ha subido con Real Oviedo, Real Betis, Almería y Getafe. Esta temporada no se producirá, salvo giro totalmente inesperado del guion, con el Huesca.

Preguntado Portillo por la situación del Huesca, no escondió lo complicado que se hace el vivir tantas jornadas en la parte baja de la tabla aunque también apuesta porque aún hay margen de mejora: "No es fácil cuando te ves abajo durante tantas jornadas, pero todavía queda tiempo. Estamos a tiempo de arreglar lo que no hemos hecho bien". Para mejorar la dinámica, Portillo habló de limpiar la cabeza: "Tenemos que limpiar la cabeza, ser fuertes mentalmente y pensar solo en ganar el partido".

El Huesca es mejor de lo que parece y Bolo tiene confianza del equipo

El ex de equipos como Real Oviedo, Leganés, Real Betis o Almería habló con firmeza del nivel del Huesca: "Somos mejor equipo de lo que hemos demostrado hasta ahora. Tenemos que competir y dar cada uno lo mejor de sí". Portillo también señaló la importancia de recuperar sensaciones: "Tenemos que volver a nuestra esencia y recuperar sensaciones de partidos en los que el equipo compitió bien".

Además, sin dudarlo mostró su apoyo a Jon Pérez Bolo, técnico del Huesca: "El míster tiene todo nuestro respaldo. Estamos todos en el mismo barco y cuando las cosas no salen bien es responsabilidad de todos". En relación a su rendimiento particular, Portillo demostró sus ganas por ayudar al Huesca: "Lo que quiere un futbolista es jugar y ayudar al equipo. Intento aportar mi experiencia y mis ganas".