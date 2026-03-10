Al Huesca de Jon Pérez Bolo se le complica la tarea en LaLiga Hypermotion

El complicado calendario del cuadro del Alcoraz y solo dos triunfos en las últimas 10 jornadas ponen en entredicho la capacidad de lograr la permanencia de cara a la próxima temporada

El Huesca de Jon Pérez Bolo no pudo pasar del empate el pasado fin de semana ante el Albacete en un encuentro que se antojaba sumamente importante por el resultado que había tenido su rival más cercano por la permanencia en LaLiga Hypermotion: el Real Valladolid.

Los de Fran Escribá se colocaron 3-1 abajo ante el Málaga en La Rosaleda pero el empuje blanquivioleta, la expulsión de Chupe y el gol a última hora de Latasa permitieron que se fueran de territorio andaluz con un punto que les supo a gloria. Al empate del Real Valladolid se sumaron también las tablas de los azulgranas que en caso de haber firmado un triunfo, habría salido de los puestos de descenso.

El Huesca, pendiente del Real Valladolid y del calendario de LaLiga Hypermotion

El Huesca cayó a puestos de descenso después de la jornada 28 ya que perdió por 1-0 ante el Real Valladolid. Ahora los de Jon Pérez Bolo empezarán a sentir la presión que supone que el campeonato ya se encuentre en su último tercio de competición con solo 13 jornadas por delante. El propio Jon Pérez Bolo hablaba tras empatar ante el Albacete, de dejar a un lado las excusas y seguir trabajando para superar el complicado momento: "Estoy fuerte, afronto el día de mañana sin excusas. En Málaga vamos a salir once y seguro que tendré cinco cambios en el banquillo. Momento duro, porque queríamos darle una afición a la victoria y no ha podido ser. Nos han pasado muchas cosas, no tiene que ser una excusa, porque no hemos hecho un buen partido, pero el equipo lo ha dado todo para mantener el resultado y en un par de ocasiones de Escobar casi te lo llevas. Cuando no ganas, todo parece negativo. Si en algún otro partido hubiéramos competido así, igual hubiéramos conseguido algún empate más y esos puntos a final de temporada se notan".

Duelos directos para el Huesca en Segunda división

De los 13 partidos que tiene por delante el Huesca, se podría decir que cinco están marcados en rojo. Los de Jon Pérez Bolo se medirán en la 32 al Granada, a cuatro puntos del descenso. En la 33 una Cultural Leonesa que lo tiene aún más complicado con seis puntos de diferencia sobre la permanencia. En la jornada 37 el Huesca recibirá en El Alcoraz al Real Zaragoza con David Navarro como entrenador confirmado hasta final de temporada en el cuadro maño. En la jornada 39 el Huesca recibirá al filial de la Real Sociedad y en la 40 al Leganés de Igor Oca.

Siguiendo sobre el partido del Huesca ante el Albacete, Jon Pérez Bolo se mostró contenido a la hora de opinar sobre ciertas decisiones arbitrales: "Yo soy entrenador y no árbitro. Si han actuado así, será por el reglamento o porque ellos piensan que tiene que ser así. Pero les pides explicaciones y te dan unas explicaciones que... Pero, bueno, soy entrenador. Si ellos toman esas decisiones y ven una jugada diferente a la otra, es porque ellos creen que que debe ser así. Las explicaciones y las formas, pues bueno, son las que son".

Problemas en forma de lesiones en el Huesca

Al complicado calendario del Huesca de aquí al final de temporada. Jon Pérez Bolo tendrá que asumir hasta tres bajas de cara al próximo partido ante el Málaga como son Enol, Jesús Álvarez, Liberto y Toni Abad. En el caso de Enol, sufre una "lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha". Jesús Álvarez tiene una lesión muscular "en el recto anterior de la pierna derecha". Liberto otra "lesión muscular en el bíceps femoral de su muslo izquierdo". Por último Toni Abad padece una "entesitis en el aductor largo, zona proximal, de su pierna derecha". Tal y como informó el propio Huesca, la evolución de estas lesiones determinará "sus plazos de regreso".