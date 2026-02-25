Debut frustrado: Joaquín Fernández se lesiona y estará un mes fuera

Joaquín Fernández será baja en el Huesca durante varias semanas tras sufrir una lesión muscular en su debut

El estreno de Joaquín Fernández con la camiseta de la SD Huesca no pudo tener peor desenlace. El central, incorporado durante el pasado mercado invernal para reforzar la defensa oscense, cayó lesionado en su primera aparición y deberá permanecer varias semanas alejado de los terrenos de juego.

El parte médico emitido por el club confirma que el futbolista sufre una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho, concretamente en la porción distal, zona cercana a la rodilla. Aunque no se ha detallado el grado exacto de la dolencia, el tiempo estimado de recuperación ronda, como mínimo, el mes de baja, siempre pendiente de la evolución.

Un debut frustrado ante el Mirandés

El contratiempo se produjo el pasado fin de semana frente al CD Mirandés, en El Alcoraz. Joaquín apenas pudo disputar unos minutos antes de sentir un pinchazo que le obligó a solicitar el cambio de inmediato. Las pruebas realizadas en las horas posteriores confirmaron el alcance inicial del problema muscular.

Para el jugador, el golpe es especialmente duro. Llegaba con la ilusión de consolidarse en el eje de la defensa y comenzar a ganar ritmo competitivo, pero la lesión le obligará a detener su progresión justo cuando empezaba a contar para el técnico.

El cuerpo médico ya trabaja en su recuperación

Desde la entidad azulgrana explican que los servicios médicos, dirigidos por el doctor Juan Carlos Galindo, han iniciado el correspondiente tratamiento de recuperación. El club insiste en que los plazos dependerán de cómo responda el futbolista en las próximas semanas, aunque el escenario más optimista apunta a finales de marzo o comienzos de abril para su regreso.

En un momento delicado del campeonato, esta ausencia supone un contratiempo importante para el Huesca, que necesita estabilidad defensiva para afrontar los compromisos venideros.

Bolo, obligado a reestructurar la defensa

El entrenador Jon Pérez Bolo pierde así a uno de los refuerzos llamados a fortalecer el centro de la zaga. Ante esta situación, deberá buscar alternativas para recomponer la línea defensiva de cara al exigente duelo frente al Real Valladolid CF en Zorrilla.

Entre las opciones que maneja el técnico figura la posibilidad de que Carrillo retrase su posición para formar pareja con Pulido en el eje central. Otra variante sería apostar por Íñigo Piña como sustituto natural. Sea cual sea la decisión, el margen de error es mínimo, ya que el equipo necesita reaccionar tras la última derrota.

Más ausencias y un regreso confirmado

La semana de entrenamientos también comenzó con las bajas de Sergi Enrich y Toni Abad, quienes no pudieron participar en el encuentro anterior. No obstante, existe cierto optimismo respecto a su posible reincorporación progresiva al grupo.

La buena noticia es el regreso de Jesús Álvarez, que vuelve tras cumplir sanción y podría aportar mayor equilibrio en la retaguardia. Con un calendario exigente por delante, el Huesca afronta un periodo determinante en el que deberá sumar puntos y minimizar errores si quiere mantener intactas sus aspiraciones.

La lesión de Joaquín Fernández obliga a reajustar planes y evidencia la fragilidad de una plantilla que necesita estabilidad. El reto ahora será sostener la competitividad sin uno de los fichajes llamados a marcar diferencias en la segunda mitad del curso.