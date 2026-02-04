El Alavés rompe el acuerdo con el Huesca y se marcha a Croacia

El centrocampista argentino Gustavo Albarracín jugará lo que resta de temporada bajo las órdenes del técnico español Oriol Riera

Últimos coletazos del mercado de invierno que terminan de hacerse oficial. El mediocentro argentino Gustavo Albarracín, del Alavés, jugará cedido en el NK Istra croata, tras romper el préstamo en la SD Huesca, según anunció este miércoles el club vasco.

El joven futbolista de 19 años jugará en Pula a las órdenes de Oriol Riera hasta final de temporada. Albarracín se incorporó al club vitoriano el pasado verano con un acuerdo de cuatro temporadas y fue cedido al Huesca, de Segunda división, pero no ha tenido el protagonismo suficiente en el conjunto oscense.

Por este motivo, el equipo vasco decidió cambiar la situación del jugador, que ya está enrolado en las filas del NK Istra, propiedad del Alavés y que es tercero en la competición croata.

Ángel Pérez no quiere comparaciones con Carlos Vicente

Y mientras unos se vuelven a ir, otros llegan a Vitoria, como es el caso de Ángel Pérez, quien indicó en su presentación que no llega al club vitoriano “a mejorar ningún nombre, ni a empeorar ningún nombre”, en relación a la salida de Carlos Vicente, sino que llega para crear uno "propio”.

El futbolista maño, que firmó un contrato hasta 2030 con el Glorioso, explicó en rueda de prensa que “nunca va a faltar el trabajo, la humildad y llevar el escudo por delante de todo”. Ángel Pérez agradeció la confianza y desveló que se decidió tras una videollamada con Sergio Fernández, director deportivo del club vasco.

El extremo zaragozano confirmó al llegar lo que veía desde fuera, “un club muy familiar, comunión entre grada y jugadores, muy especial”. “Los compañeros me han ayudado desde el primer día que entré”, añadió.

El nuevo alavesista no se decantó por ninguna posición favorita. “Me encuentro cómodo en todas las posiciones. Me gusta jugar de lateral o de extremo, donde se necesite”, apuntó el futbolista con tranquilidad.

Cabe recordar que la carrera de Ángel Pérez ha sido meteórica, pues ha pasado en seis meses de Segunda RFEF a Primera División: “Me he tenido que adaptar muy rápido al fútbol profesional. Hay que estar tranquilo trabajar y quedarte con todos los consejos de los compañeros”.

El director deportivo albiazul, Sergio Fernández, destacó sus “ganas, ilusión y motivación” y puso en valor su polivalencia, un valor que siempre busca el Alavés en sus fichajes: “En el seguimiento de él durante muchos años hemos comprobado que reúne todas las características que el equipo demandaba tras la salida de Carlos (Vicente)”.