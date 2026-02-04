Carlos Vicente desvela cuándo supo que se iba del Alavés: "Tuve que tomar la decisión de dónde irme"

El delantero del 26 años, que debutó el pasado sábado con el Birmingham, ha explicado su salida del conjunto de Coudet en el pasado mercado de fichajes, además de confirmar que en los días previos al duelo frente al Betis su salida empezó a coger forma

Carlos Vicente ya es nuevo jugador del Birmingham. El delantero de 27 años dijo adiós al Alavés tras tres temporadas defendiendo la camiseta del equipo babazorro. Tras ello, el jugador ha comenzado una nueva etapa en la Championship, donde debutó el pasado sábado, con victoria, disputando 31 minutos y repartiendo una asistencia. Además, el ex del Racing de Ferrol ha querido explicar los motivos de su salida del equipo de Coudet, que ha dejado un hueco en la plantilla que podría ocupar Ángel Pérez, uno de los fichajes del mes de enero.

Carlos Vicente valora su debut con gol en el Birmingham

De esta manera, Carlos Vicente ha hablado, en Diario de Noticias de Álava, sobre su estreno con el Birmingham: "Desde el banquillo veía que podía ser mi momento, por cómo iba desarrollándose el choque y por la situación del rival. Desde que salí lo tuve claro. Fue un gol de equipo, muy bonito y estoy encantado de que haya llegado mi primera asistencia porque los número no dejan de ser lo más importante". Además, el delantero ha valorado cómo se vive el fútbol en Inglaterra: "Es uno de los campos más pequeños de la categoría, pero realmente la tiene. Es una locura cómo viven el fútbol y me quedé alucinado aún habiendo poco más de 10.000 personas. Había muchos seguidores nuestros y tengo verdaderas ganas de que llegue el partido de este sábado en nuestro estadio porque tiene una capacidad superior a las 30.000 personas".

Además, Carlos Vicente comentó su adaptación tras el paso desde Vitoria: "El centro está muy bien. Es una ciudad típica inglesa, con edificios muy grandes y el extrarradio gigante y con mucho tráfico. De lo poco que he visto hasta ahora está guay". Sobre las negociaciones para tratar su salida, el delantero apuntó que "primero tiene que darse el momento dentro del mercado. Lo relevante es que me dejen irme o no. En verano el Birmingham vino a final del período de fichajes y el Alavés no se lo podía permitir. También la oferta que han hecho y mi situación contractual han hecho que ahora sí que pudiera darse el traspaso".

Carlos Vicente y su conversación con Coudet

Calor Vicente también fue preguntado por si había tocado techo en el Alavés: "Según a quien le preguntes tendrá una respuesta u otra. Yo siempre soy ambicioso y pienso que se puede aspirar a más, aunque es verdad que tenía ganas de otro reto. No ha sido cuestión de que haya tocado techo o no, en absoluto. No es algo que me haya preocupado demasiado eso, porque además lo hablé con Coudet. Los futbolistas no siempre pasamos por los mismos momentos y pasar por diferentes circunstancias te hace jugar más o menos. No creo que haya sido algo fundamental ese hecho, porque no he pensado en ello. Está claro que los días que no juegas te replanteas cosas, pero a la hora de tomar la decisión final no fue algo que tuviera un valor importante".

Por último, Carlos Vicente confiesa cuándo supo que se podría ir de verdad del Alavés: "Un día o dos antes del partido del Betis ya sabía que podía concretarse. Tuve que tomar la decisión de dónde irme. Sí, al 99% si no pasaba nada raro, así fue, aunque fue un extra de motivación. Quería irme bien, con el mejor servicio posible, que definiera un poco lo que ha sido mi etapa en Vitoria. Mi único pensamiento en ese momento era ganar, no que me iba. Fue muy bonito y especial. Soy muy nostálgico y te paras a disfrutar en ese momento y a fijarte en detalles. Se me ha quedado ese recuerdo y encima acabando el partido como terminó".