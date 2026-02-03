Matarazzo no esconde su ilusión por la ﻿Copa del Rey: ﻿"Es nuestra primera final"

El preparador de la Real Sociedad ha confirmado que no podrá contar ni con Barrenetxea ni con Zakharyan para el duelo copero, así como también ha dado pistas del rol de hombre como Oyarzabal y Odriozola

Pellegrino Matarazzo, técnico de la Real Sociedad, ha comparecido este martes ante los medios en la previa del importante duelo que afrontará este miércoles en los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Alavés, donde ha tratado numerosas cuestiones como los hombres que puede recuperar para la visita a Mendizorroza.

Llegan a tiempo Barrenetxea y Zakharyan

"Podemos llevar 22 jugadores, un jugador menos de lo que podemos en un partido de Liga. En cuanto a Arsen Zakharyan y Barrenetxea, se están recuperando de sus lesiones todavía. Zakharyan tiene un problema en el gemelo, está en fase de recuperación, esperemos que vuelva a la convocatoria a finales de semana o a principios de la semana que viene. Barrenetxea ha tenido una contusión en el partido antes del anterior y sigue trabajando en su recuperación, le faltaba un poco de movilidad en sus cuádriceps y por eso ha tardado un poco más de lo que esperábamos, pero lleva buen camino de recuperación, esperemos que esté en el siguiente partido, pero no jugará mañana. En cuanto a Karrikaburu, no vayas tan rápido, es una decisión para el equilibrio de lo que es la convocatoria de mañana, queremos reaccionar en todas las situaciones y pensamos en todas las situaciones y qué jugadores pueden entrar que tienen mayor probabilidad que no vayan a entrar. Ha sido una decisión de utilizar otros perfiles y otros jugadores y no hay nada en cuanto a Karrikaburu".

Sensación física y mental del equipo

"Mentalmente están muy bien los jugadores. También lo hemos notado en el entrenamiento, dos días después del último partido y sigue habiendo una frescura, cierta frescura que no se puede esperar en un día como hoy, pero ha habido buena energía, los chicos están centrados y físicamente están en un momento bastante bueno para estar preparados para el partido de mañana, que también es muy importante".

El momento de Odriozola

"Sí, por supuesto, esta es la razón por la cual salieron en el minuto 75, porque quedaba claro que tienen que jugar 90 minutos en el siguiente partido, que es muy importante para nosotros, tenemos varios puestos o oposiciones en el campo donde podemos hacer rotaciones en todos los partidos, hay algunos puestos o posiciones del campo donde tienen que jugar los mismos, es importante regular su carga de trabajo y la intensidad a nivel de partido, así que esto es muy importante y lo gestionamos lo mejor que podamos, Odriozola no está preparado para 90 minutos, por tanto hay que gestionar los minutos de Mikel Oyarzabal".

La ilusión por la Copa

"Somos muy conscientes de la importancia de la Copa, estamos muy emocionados para el partido de mañana, lo vemos con ilusión, estamos funcionando bien en la Liga, nos hemos establecido en un puesto para poder atacar y buscar más, pero la Copa sigue siendo una competición especial, así que estamos muy ilusionados y tengo ganas de empezar el partido mañana. Quedan pocos partidos, así que hay que ir con todo mañana y mañana es nuestra primera final".

Yangel Herrera

"Está funcionando muy bien, está sonriendo, está rindiendo, es una buena opción para nosotros, creo que los primeros minutos los sacará del banquillo en el momento adecuado, cuando buscamos su perfil en el campo y no podemos prometer minutos cuando empieza el partido, tienes que ajustarte y adaptarte a la situación, pero si encaja la situación, él está dispuesto a jugar, lo vemos en el entrenamiento y esto es lo que me ha comunicado él también, a mí personalmente".

Su gran conexión con la Real Sociedad

"Comparto el mismo sentimiento, pero para mí es normal, estoy abierto a la gente, me abro a la gente con la que estoy y me gusta conectar. Pienso en la cultura de la ciudad o en mi hombre de prensa que está a mi lado, aquí a la derecha. Creo que es importante conectar, estés donde estés, puedes transmitir mensajes, pero también puedes ser exigente. Si los jugadores sienten una conexión y el staff también, puedes pedir más, porque saben que tú quieres lo mejor, quieres lo mejor de ellos y de la situación en la que te encuentras. Y así es como me gusta trabajar y voy a seguir trabajando así".