Matarazzo, técnico de la Real Sociedad, sobre su premio: "Es la Real la que ha sido el mejor equipo del mes"

El preparador estadounidense afronta el derbi ante el Athletic tras ser nombrado mejor entrenador del mes de enero, todavía no conoce la derrota con la Real Sociedad

Pellegrino Matarazzo, técnico de la Real Sociedad, ha pasado este mediodía por la sala de prensa para atender a los medios de comunicación antes de medirse este fin de semana al Athletic Club en lo que será el segundo derbi vasco de la temporada, aunque el primero para él, ya que en el anterior todavía estaba Sergio Francisco en el banquillo.

"Siento su importancia cuando paseo por la calle. Incluso después de la última victoria contra el Celta, la gente me decía que teníamos que ganar este domingo. Sabemos lo importante que es este encuentro. Tuve la oportunidad de estar en San Mamés el miércoles en la Champions, fue positivo para ver in situ al rival y el ambiente en el que jugaremos. El Athletic es agresivo en la presión, aprieta muy arriba y luego es muy directo al atacar, tanto en transición como lanzando muchos centros al área. Tendremos que ser inteligentes en las decisiones que tomemos, sobre todo al principio, para luego intentar imponer nuestra calidad conforme avance el partido", ha dicho sobre el partido.

La baja de Marrero

"A Unai le han operado esta mañana y no se entrenará con el grupo durante la próxima semana. Transcurridos siete días, podrá hacerlo con máscara. Y a partir de ahí todo dependerá de cuánto de cómodo se sienta así".

Premiado como mejor entrenador de enero

"Eso está muy bien pero ahora debo sonreír y mirar adelante. Además, entiendo que no yo sólo formo parte de un grupo muy grande: el staff técnico, los jugadores y los aficionados también han hecho lo suyo para que me nombren a mí. Yo soy el entrenador y recibo el premio, pero creo que en líneas generales es la Real la que ha sido el mejor equipo del mes".

Sigue teniendo dudas para completar la medular

"Sí, Gorrotxa y Turrientes lo hicieron bien contra el Celta, pero esto no me significa más dudas, sino más opciones. Se trata de una decisión difícil que tengo que tomar, porque los tres mediocentros están a un gran nivel. Elegir a unos u otros va a depender de sus perfiles y del tipo de partido que espere. También de lo físico, porque si ganamos el miércoles en Copa nos esperan ahora cinco partidos en dos semanas".

Cómo ve a Jon Martín

"Tiene un carácter increíble, y es emocionalmente muy estable para su edad. Le auguro un futuro brillante. No quiero decir todo lo que veo en él porque a veces es mejor mantener los pies en el suelo...".

Se ve celebrando el triunfo

"¿Y por qué no? Claro que lo puedo imaginar. Sabemos que estamos en un buen momento. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para lograrlo. Claro que creemos".

Qué le diría a la afición que estará en San Mamés

"Les diría que nos animen, lógico. Les agradezco que nos acompañen y les pido que nos apoyen".