Gorrotxategi sobre el derbi entre la Real Sociedad y el Athletic Club: "No sé quién va a llegar mejor, pero los derbis son diferentes"

El centrocampista d la Real Sociedad, que decidió en el descuento el anterior enfrentamiento ante el Athletic Club, asegura que las sensaciones y el cansancio poco tiene que ver en un partido de este calibre

El derbi vasco entre la Real Sociedad y el Athletic Club está a la vuelta de la esquina. Los donostiarras llegan a la cita con la moral por las nubes después de no sumar ninguna derrota desde que Matarazzo es técnico y de haberse metido en la lucha por Europa. Por el otro lado, con una crisis de resultados estratosférica, el Athletic Club vuelve a San Mamés con una entrenador y plantilla muy cuestionados. La Real Sociedad, que ya ganó el primer derbi de la temporada, señala la fecha como clave en un nuevo intento de asaltar San Mamés, aprovechando su buen momento de forma y el mal estado físico del Athletic Club, aunque Gorrotxategi, centrocampista del cuadro 'txuri-urdin' asegura que las sensaciones son pocos fiables a la hora de afrontar un partido de este calibre.

Gorrotxategi: "Los dos le vamos a dar mucha importancia"

"No sé lo que se comenta allí pero es un partido especial para los dos, se viven diferente, los dos le vamos a dar mucha importancia. Ganar en San Mamés no es nunca fácil, estamos con mucha confianza y buena dinámica, que ayuda mucho, tenemos muchas ganas de que llegue ya para intentar ganar", comenzó dejando claro el centrocampista de la Real Sociedad al comparecer en Zubieta. "Los derbis son especiales siempre, las dinámicas no importan mucho en estos partidos. Nosotros llegamos bien y ellos no están muy bien pero eso no tiene mucha importancia. Juegan en casa también y con la afición se sentirán fuertes. Tenemos muchas ganas de jugar el partido", destacaba Gorrotxategi que fue el futbolista que decidió el anterior enfrentamiento entre la Real Sociedad y el Athletic Club en Anoeta. "Para mí y para la afición fue un gol especial, ganar el derbi en el último minuto. Fue bonito, muy especial. Lo he visto muchas veces, me lo recuerdan en la calle también. Me gustaría ganar y con eso estaría contento pero si llega otro gol no me voy a quejar. Jugué allí con la Euskal Selekzioa pero no derbis, será un partido para disfrutar con un gran ambiente seguro", subraya.

La diferencia de descanso de la Real Sociedad y el Athletic Club

Además, Gorrotxategi resta importancia al hecho de que la Real Sociedad llegue al partido más descansado que el Athletic Club, que ha jugado entre semana la Champions League frente al Sporting de Portugal. "Por descanso es verdad que estemos más frescos que ellos. No sé quién va a llegar mejor pero los derbis son diferentes", sentenció.