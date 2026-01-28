Frenazo para Selton por la necesidad del Athletic Club: "Estamos en una situación que no es sencilla y es más difícil ir introduciendo jugadores de este perfil"

El joven futbolista del Athletic Club ha desaparecido de los planes de Ernesto Valverde, que no cuenta con Selton desde las semifinales de la Supercopa de España. Su falta de minutos se reduce a que la actual y pésima situación del club requiere de experiencia, algo de lo que el futbolista rojiblanco anda escaso

El Athletic Club atraviesa un momento muy delicado en LaLiga. La lucha por Europa ha pasado a ser una Utopía, mientras que la permanencia, por duro que suene, es el nuevo y poco ambicioso objetivo del equipo de Ernesto Valverde. Todo lo que podía salir mal esta temporada está saliendo mal y ya ni la irrupción de Selton ilusiona a San Mamés, que se pregunta el porqué, de la noche a la mañana, el joven futbolista del Athletic Club ha visto reducido en gran medida los minutos de juego. Ernesto Valverde, antes del duelo de la Champions League ante el Sporting de Portugal, explicó que "estamos en una situación que no es sencilla y es más difícil ir introduciendo jugadores de este perfil", en referencia a una 'apartado' Selton que pelea por volver a tener minutos en un equipo sin rumbo fijo.

Ernesto Valverde explica el frenazo con Selton en el Athletic Club

Los minutos de Selton se han reducido de manera considerada desde que el joven centrocampista del Athletic Club debutase esta temporada. En un momento de dudas, un talento de Lezama apareció para contagiar de esperanzas a sus compañeros, que respondieron con creces. Aunque poco duró la alegría y las tinieblas se posan sobre un Athletic Club que va cuesta abajo y sin frenos. la situación es muy delicada y Ernesto Valverde se la juega. El momento es crítico y la experiencia, en estos casos, pesa más que la frescura de los jóvenes que vienen empujando fuerte, por lo que así explica Ernesto Valverde la falta de minutos de Selton. "Selton es un jugador con unas cualidades difíciles de encontrar en cualquier equipo y en el Athletic Club más, es un jugador diferente, muy diferente a otros, y es verdad que tuvo una buena entrada en el equipo", comienza diciendo el técnico rojiblanco. "Lo que pasa es que estamos en una situación que no es sencilla y momentos en los que las cosas vienen un poco duras, es más difícil en ese sentido ir introduciendo jugadores de este perfil, a pesar de que Selton sigue con nosotros y puede jugar en cualquier momento, porque yo le veo con muchas cualidades", destaca Ernesto Valverde.

La falta de experiencia le juega una mala pasada a Selton en el Athletic Club

Aún así, la juventud, en este caso, juega una mala pasada a Selton que peca de fallos por falta de experiencia, algo que, actualmente, no se pude permitir el Athletic Club. "Tiene que valorar también el riesgo a la hora de jugar cuando juega, pero lo demás es un jugador con una proyección extraordinaria y lo de valorar a ver si puede ir o no, y eso ya lo veremos con el tiempo", sentenció Ernesto Valverde acerca del tema. De momento, 202 minutos son los jugados por Selton en la primera plantilla del Athletic Club, repartidos en 7 partidos. En la semifinales de la Supercopa de España ante el Barcelona fue la última vez que al joven atacante se le vio sobre el terreno de juego.