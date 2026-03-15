"Ningún tipo de duda" en el Athletic Club con Ernesto Valverde

El entrenador del Athletic Club, tras la derrota ante el Girona, encontró consuelo en las palabras de Iñaki Williams que aseguró que la plantilla rojiblanca no tiene dudas en torno a Ernesto Valverde

El Athletic Club volvió a sumar una derrota a su casillero y acumula 3 en los últimos 3 partidos disputados. Los rojiblancos vuelven a estar en crisis y Europa se ha convertido en una utopía para ellos, aunque la plantilla sigue confiando en lograr el objetivo. Además, la confianza en Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, sigue intacta y no existe "ningún tipo de duda", según cuenta Iñaki Williams, en torno a la figura del entrenador en el vestuario del cuadro rojiblanco.

Iñaki Williams y el vestuario del Athletic Club respalda la figura de Ernesto Valverde ante la incertidumbre

El delantero rojiblanco, que este sábado cumplió su partido 500 defendiendo la camiseta del Athletic, aseguró que en el vestuario del Athletic Club no hay "ningún tipo de duda" sobre su entrenador, Ernesto Valverde. "Los máximos responsables somos los jugadores, porque quizás no estamos en nuestra mejor versión, empezando por mí. Ahora toca agachar la cabeza, intentar hacernos fuertes en casa y seguir luchando por Europa", subrayó el capitán del Athletic Club que pone el foco en la plantilla y lo aleja de un Ernesto Valverde respaldado por los integrantes del grupo, aunque señalado por la hinchada rojiblanca incapaz de encontrar una explicación a la temporada que está firmando el Athletic Club.

Iñaki Williams cree en Europa

Además de reforzar la postura de Ernesto Valverde en el banquillo del Athletic Club, Iñaki Williams, afirmó, tras la tercera derrota seguida de su equipo, por 3-0 ante el Girona, que ahora toca "estar juntos, intentar sacar la cabeza del pozo y pelear lo que queda de temporada por entrar en Europa". "Cuando la inercia es ganadora te ayuda a estar más positivo. Esta temporada nos ha generado muchas dudas lo que veníamos haciendo, no nos hemos encontrado cómodos en muchos lances del juego y es jodido y difícil, pero quedan muchos partidos todavía y esperamos seguir luchando por Europa", declaró a Teledeporte.

Williams también admitió que el Girona superó al Athletic sobre todo en los primeros 45 minutos. "No nos hemos encontrado. Han salvado muy bien nuestra presión y al final nosotros somos un equipo de presión. Cuando no llegamos o vemos que no llegamos, nos entra la desesperación y el equipo juega partido", sentenció el futbolista del Athletic Club que se marchó de Montilivi con un sabor agridulce tras no poder celebrar con victoria su partido número 500ncon la camiseta del Athletic Club.