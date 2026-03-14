Ernesto Valverde sobre Hugo Rincón y las cláusulas del miedo en el Athletic Club: "No tengo ni idea"

El jugador cedido por el Athletic Club puso en un aprieto a Ernesto Valverde y a la dirección deportiva con su gol y su actuación, que no fue pasada por alto por parte del técnico rojiblanco

El Athletic Club salió vapuleado de Montilivi y empieza a olvidarse del objetivo europeo. El conjunto de Ernesto Valverde arrancó mal el partido y encajó un gol de Hugo Rincón, jugador del Athletic Club cedido en el Girona. Con Vencedor y Agirrezabala, los otros dos jugadores del Athletic cedidos en Primera división, existe una cláusula del miedo que no figura en el acuerdo con el Girona por Hugo Rincón, algo de lo que Ernesto Valverde desconoce el porqué y que ha perjudicado, en esta ocasión, al Athletic Club.

Clausula del miedo con Agirrezabala y Vencedor, pero no con Hugo Rincón en el Athletic Club

"No tengo ni idea. Tengo que entrenar al equipo, esas cosas no las manejo. Lo que sí es que si está en el campo no le vamos a dejar una autopista para que nos marque. Hemos estado muy mal en esa jugada, no hemos podido hacer una ayuda. Ha hecho bien su trabajo y de lo que se trata es de eso".

La nefasta temporada de Sancet

"Todavía no ha terminado. Y vuelvo a decir que nuestros números ofensivos no son los mejores. Es un jugador de ataque y no tiene buenos números igual que el conjunto. Tenemos que generar mejores ocasiones o estar más acertados en el último tramo. La parte decisiva del fútbol es definir bien".

La puntería del Athletic Club

"Nuestros números ofensivos no son muy buenos, creo que llevamos treinta goles. Para los objetivos que teníamos no son suficientes. Somos un equipo que necesita mucho volumen de ataque para marcar goles y este año estamos teniendo menos que otros. Guruzeta ha tenido una ocasión increíblemente clara. Es un dato que no es bueno para nosotros".

Sin impulso en el Athletic Club

"Es verdad que no estamos teniendo continuidad en el juego. La semana pasada hicimos un buen partido contra el Barcelona y nuestro partido ha sido bastante flojo, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo hemos arriesgado mucho, hemos tenido dos ocasiones clarísimas para empatar. Eso nos ha hecho seguir adelante, pero cada vez teníamos menos claridad con el cansancio y ellos han aprovechado sus situaciones de gol. Que haya ganado el Girona es justo, porque han estado mejor que nosotros".

El objetivo del Athletic Club hasta final de temporada

"No sé por qué vamos a luchar. Nuestro objetivo es ganar todos los partidos que nos quedan. Tenemos que revisar los errores que hemos cometido".

¿Dudas con los entrenamientos?

"Depende del partido. Sé que hemos levantado unas expectativas los últimos años. Hemos ganado títulos, llegado a la Champions… Pero este año nos está costando. Al Girona le pasó lo mismo hace nada. Hemos tenido esa expectativa por ir igual al límite y este año no estamos tan frescos. Son situaciones que se suceden en la temporada y tenemos que hacerle frente. Este año no las estamos cumpliendo. O no las cumplimos a medida de lo que nos gustaría"