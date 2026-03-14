Alineaciones Girona - Athletic Club: alineación probable de Girona y Athletic Club en la jornada 28 de LaLiga EA Sports

El Girona recibe al Athletic Club en el Estadio de Montilivi en un encuentro correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports, los catalanes buscan romper su racha sin victorias, mientras que los bilbaínos quieren reencontrarse con el triunfo tras su último tropiezo liguero ante el líder

El duelo llega con dos equipos situados en la zona media de la clasificación pero con sensaciones distintas. El Girona ocupa la 15ª y atraviesa un tramo irregular tras sumar tres empates, una derrota y una victoria en sus últimos cinco partidos, además de encadenar tres jornadas sin ganar. El equipo de Míchel quiere aprovechar el factor Montilivi para recuperar confianza y alejarse de la zona baja.

Enfrente estará un Athletic Club que se sitúa 10º en la tabla. Los de Ernesto Valverde llegan tras caer frente al Barcelona en su último compromiso liguero, después de haber empatado el anterior y de haber enlazado tres victorias consecutivas previamente. El objetivo rojiblanco es volver a sumar de tres para no perder terreno en la clasificación y mantener el pulso en la zona media-alta.

El Girona con bajas importantes y dudas en ataque

El conjunto catalán afronta el partido con un parte médico muy amplio. Siguen fuera Juan Carlos Martín, lesionado de rodilla, Donny van de Beek, que no volverá hasta mayo por una rotura del tendón de Aquiles, Cristian Portu, baja de larga duración por el ligamento cruzado y Ricard Artero, que continúa recuperándose de su operación de tobillo. Tampoco estarán Marc-André ter Stegen, aún en proceso de recuperación de los isquiotibiales, ni Bryan Gil, baja por un esguince de rodilla. Además, Vítor Reis no podrá jugar por sanción tras acumulación de amarillas.

En el capítulo de dudas aparece Cristhian Stuani, que sigue recuperándose de una lesión en el aductor y trabaja al margen del grupo. La buena noticia es que Álex Moreno ya se entrena con normalidad tras superar sus molestias en el sóleo y apunta a estar disponible. En el once, la baja de Vítor Reis podría abrir la puerta a Alejandro Francés, aunque David López también tiene opciones. En la zona ofensiva, Ounahi y Joel Roca presionan para entrar en el equipo en detrimento de Thomas Lemar o Echeverri, titulares en la última jornada.

El Athletic con la intención de recuperar sensaciones tras la derrota frente al Barcelona

El equipo de Ernesto Valverde mantiene varias ausencias importantes. Beñat Prados continúa de baja por una rotura del ligamento cruzado anterior, la misma lesión que sufre Unai Egiluz, aunque su regreso podría producirse durante marzo. Tampoco estará Nico Williams, que sigue arrastrando problemas de pubalgia. En el apartado de dudas aparecen Maroan Sannadi, ya en la fase final de su recuperación tras una operación de menisco, además de Unai Gómez y Aitor Paredes, ambos con contusiones y pendientes de evolución. A esto se suma la baja por sanción de Alejandro Rego.

En el once inicial podrían regresar futbolistas habituales como de Galarreta, que ocuparía el lugar del sancionado Rego en el centro del campo. También tienen muchas opciones de volver a la titularidad Sancet y Guruzeta, que fueron suplentes en el último encuentro ante el Barcelona. Una de las grandes incógnitas seguirá estando en el lateral derecho, donde Valverde mantiene la competencia entre Gorosabel, Areso o Lekue.

Posibles onces del partido Girona - Athletic Club correspondiente a la jornada 28 de LaLiga

Girona: Gazzaniga, Arnau Martínez, Francés, Blind, Álex Moreno, Witsel, Beltrán, Ounahi, Tsygankov, Joel Roca y Vanat.

Athletic Club: Unai Simón, Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri, de Galarreta, Jaureguizar, Iñaki Williams, Sancet, Berenguer y Guruzeta.