El desafío de ser un mejor Celta en un 'nuevo Balaídos'

El cuadro de Claudio Giráldez quiere mejorar sus flojos números como local en un año en el que estadio alcanzará los 31.000 espectadores a finales del año 2026

Quedan meses aún por delante para el inicio de una nueva temporada, pero el Celta de Vigo tendrá el próximo algunos retos por delante en un año en el que nuevamente volverá a jugar la Europa League. Los de Claudio Giráldez tienen en sus partidos de casa un gran margen de mejora en una temporada en la que se podrá ver un 'nuevo Balaídos' que irá culminando obras.

Pese a que el Celta de Vigo terminó sexto la temporada, los números como local del cuadro gallego fueron pobres. La clasificación europea quedó cimentada como foráneo. Fueron seis victorias, cinco empates y ocho derrotas en Balaídos, con 29 goles a favor y 28 en contra. Los gallegos únicamente lograron 23 puntos como locales de los 57 en juego. Es llamativo como el cuadro celeste fue el segundo peor equipo de la categoría en este apartado, únicamente por el descendido Oviedo que alcanzó 19 puntos.

Cierto es que como visitante las estadísticas fueron diametralmente opuestas y fueron 31 puntos los cosechados, el tercer mejor equipo de Primera únicamente superado por el Barcelona y el Real Madrid. Ocho victorias, siete empates y cuatro derrotas fue el balance del Celta. Unos extraordinarios números que necesitan de una mejoría como local y que pretende que coincida con el 'nuevo Balaídos' que estrenará nueva grada de Gol.

Casi 800 asientos nuevos en Balaídos con el arranque de la temporada

El aspecto de Balaídos poco a poco va transformándose con las obra que están realizándose en el estadio con la mirada puesta en que sea sede del Mundial de 2030 que, entre otros países, tendrá a España como anfitriona. Ya para el inicio de la temporada el Celta de Vigo contará con casi 792 asientos nuevos correspondientes a las 5 primeras filas de la nueva grada de Gol.

Precisamente esa grada de Gol de es la que está sufriendo una gran transformación como se ha ido pudiendo ver en los últimos meses. La grúa y cimientos han acompañado los partidos del Celta de Vigo. Sin embargo para finales de este mismo 2026 está previsto que estén terminadas las obras. Un trabajo que permitirá que el aforo total del estadio de Balaídos alcance los 31.000 espectadores.

Se trata de un aliciente más para este Celta de Vigo que viene creciendo en diferentes aspectos y que también quiere mejorar sus números como local. Cada vez con una atmósfera más propicia los de Claudio Giráldez quieren cambiar en este aspecto en un año donde Balaídos también mutará.

No será el fin de las obras en Balaídos

No acabarán las obras ahí, ya que luego quedará la cubierta y también podría ponerse en marcha una nueva en la grada de Tribuna, si finalmente Balaídos es designada como una de las sedes del Mundial como todo apunta a que será así. Eso podría elevar a más de 40.000 los espectadores del estadio.

En cualquier caso eso todavía queda más lejano y para empezar la temporada, aún sin calendario, Balaídos contará con esos casi 800 asientos nuevos en un Gol que irá creciendo de manera casi definitiva. Los resultados como local también deben crecer.