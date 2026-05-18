Giráldez, el segundo entrenador de la historia del Celta con dos clasificaciones europeas seguidas

Únicamente antes lo había logrado Víctor Fernández, que lo hizo hasta en cuatro temporadas de manera consecutiva

La clasificación europea del Celta de Vigo sellada en Bilbao ofrece algunos detalles interesantes. Uno tiene que ver con la figura de Claudio Giráldez, entrenador del cuadro gallego, que se convierte en el segundo en la historia del club que encadena dos clasificaciones continentales.

La marca de Claudio Giráldez únicamente es mejorada por un histórico de los banquillos del Celta de Vigo como Víctor Fernández. El maño sumó hasta cuatro clasificaciones consecutivas para Europa como celtiña. Fue en las temporadas 98/99, 99/00, 00/01 y 01/02.

Aparte de Víctor Fernández, nunca antes había encadenado clasificaciones europeas con el Celta de Vigo, circunstancia que ahora sí logra Claudio Giráldez en las temporadas 24/25 y 25/26. Una marca llamativa que, en su segundo año, tiene aún que resolver si será para la Europa League o para la Conference League.

Claudio Giráldez llegó al banquillo del Celta de Vigo en marzo de 2024 para sustituir a Rafa Benítez. Sería ya en su primera campaña completa, la 24/25 cuando clasificó al equipo para la Europa League. Ahora vuelve a sellar el billete europeo.

Los otros entrenadores que llevaron al Celta a Europa

Los otros entrenadores que clasificaron al Celta para Europa fueron Juan Arza en la 70/71; Jabo Irureta en la 97/98; Miguel Ángel Lotina en la 02/03; Fernando Vázquez en la 05/06; y Eduardo Berizzo en la15/16.

Claudio Giráldez, una vez conseguida la clasificación de manera matemática para Europa, se mostraba contento por el logro: "Tenemos que celebrarlo, valorar y disfrutar mucho el poder pasear este escudo por Europa. Es bueno para todos incluso poder cerrarlo en Balaídos, después de que durante el año la gente se haya ido muchas veces sin una victoria. Mas allá de lo que pase en ese último partido ante el Sevilla, es algo histórico y para sentirse muy orgullosos".

Europa League o Conference League

Lo que queda por decidir aún es la competición que disputará la temporada que viene el Celta de Vigo. Depende de sí mismo. Si gana o empata en su partido frente al Sevilla FC, que llegará a Balaídos ya salvado, la Europa League será la competición del cuadro gallego, tal y como ha ocurrido esta campaña.

También podría clasificarse para la Europa League perdiendo ante el Sevilla, siempre y cuando el Getafe no gane a Osasuna en su partido del Coliseum. El golaveraje particular favorece a los de José Bordalás, por lo que no es matemático aún que el Celta de Vigo juegue en la segunda competición continental el próximo curso.