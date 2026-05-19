Con las entradas agotadas en Balaídos y una fiesta previa como colofón de la temporada

El cuadro gallego finalizará la temporada recibiendo al Sevilla FC con un ambiente especial y teniendo su mano la clasificación para la Europa League

El Celta de Vigo cerrará este sábado su temporada con el partido que le enfrentará al Sevilla FC en Balaídos. El estadio del cuadro celtiña será una fiesta y el club ya ha anunciado que se llenará para un duelo en el que se celebrará la segunda clasificación europea consecutiva, pero en el que también se dilucidará si es para Europa League o para Conference League.

La propia entidad gallega advertía que ya no quedaban entradas para asistir a ese Celta-Sevilla del sábado a partir de las 21.00 horas. Una situación que daba pie a que el Celta pidiera a los socios que no pudieran asistir al encuentro que activaran a través de la web del club la opción de cesión de abonos

Definitivo para resolver si jugará Europa League

Todo para que Balaídos presente un aspecto de fiesta, después de que los de Claudio Giráldez sellaran la pasada jornada la segunda clasificación consecutiva para Europa al empatar en el Nuevo San Mamés ante el Athletic de Bilbao. Un hito que ahora quiere redondear con la consecución de la sexta plaza que le otorgaría plaza para la Europa League.

Hay que recordar que el Celta de Vigo depende de sí mismo para clasificarse para la Europa League. Un empate ya le valdría, evidentemente la victoria más, para lograrlo sin tener que estar mirando a lo que hiciera el Getafe. También una derrota le mantendría sexto, siempre y cuando el Getafe no gane a Osasuna en su partido en el Coliseo. El golaveraje particular es para los de Bordalás, después del triunfo azulón en Balaídos (0-2) y el empate en tierras madrileñas (0-0).

En cualquier caso el Celta tiene en su mano la Europa League en un partido que le mide a un Sevilla que ya logró la permanencia la pasada jornada. Algo que no ha conseguido Osasuna, rival del Getafe en el encuentro final del curso. De ahí que Balaídos quiera dar el último empujón a los de Claudio Giráldez.

Fiesta fin de temporada antes del partido

Claro que no sólo será un partido especial dentro de Balaídos. La Fiesta de Fin de Temporada del Celta tendrá lugar este sábado en los alrededores de Abanca Balaídos para despedir la temporada que acaba con clasificación europea. Música en directo, actividades para todas las edades, gastronomía, convivencia y fútbol darán forma a una jornada pensada para celebrar el celtismo en comunidad, con un programa que como explicaba el club tendrá lugar durante toda la jornada hasta el inicio del choque.