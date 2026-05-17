Athletic Club 1-1 Celta: Adiós a Valverde, a Lekue y a Europa

El Athletic Club y el Celta firman un empate insuficiente para las opciones europeas del cuadro de Ernesto Valverde

El Athletic Club da la cara en San Mamés en la despedida de Ernesto Valverde. El resultado se le quedó corto a un conjunto rojiblanco que mereció mucho más y que da por concluida la temporada tras decir adiós a las opciones europeas. Radu fue la figura de la tarde en San Mamés y acabó con la épica del Athletic Club para alcanzar la séptima plaza. El Celta, por su parte, deja a tiro la segunda clasificación consecutiva a la Europa League.

El Athletic Club peca en los primero minutos del partido

La primera parte no puedo empezar peor para el Athletic Club. Los jugadores rojiblancos seguían pensando en el homenaje inicial a Ernesto Valverde y a Lekue, ocasión que aprovechó el Celta para ponerse por delante en el marcador. Galarreta se durmió en el centro del campo, Moriba le robó el esférico y asistió a Swedberg. Con un chut cruzado, el sueco batió a Unai Simón e hizo el 0-1 en el marcador. El Athletic Club trato de reaccionar, pero Radu negó el gol a Unai Gómez y a Berenguer. El meta rumano fue la figura del Celta, que concedió en defensa, pero que se marchó al descanso por delante en el marcador.

Iñaki Williams da un punto al Athletic Club y Radu acaba con el sueño europeo

La segunda parte arrancó como un monologo del conjunto rojiblanco. Unai Gómez salió del terreno de juego y dejó su sitio a Robert Navarro. El '23' del Athletic Club mejoró el juego de los vascos, que se volcaron sobre la portería de Radu y encontraron el premio del gol en el minuto 51 de partido. Robert Navarro filtró el balón a Yuri, que apuró línea de fondo y, con un centro raso, le puso el gol en bandeja a Iñaki Williams. El capitán vasco, con un sutil toque, batió al meta rumano que poco pudo hacer para evitar el gol del empate.

Los rojiblancos, con el gol, se vinieron arriba y buscaron con efusividad el segundo gol. Radu volvió a hacerse gigante bajo la portería e hizo inútiles los intentos del Athletic Club. En el descuento, el conjunto rojiblanco dispuso de varias ocasiones. Nico Serrano e Izeta probaron a Radu desde lejos, pero el meta rumano amarró el punto del Celta con dos buenas paradas. El Athletic Club, de esta manera, se despide del sueño europeo y da por concluida la temporada.

Ficha técnica:

1.- Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Yeray, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta, Jauregizar (Rego, m.71); Iñaki Williams (Izeta, m.86), Unai Gómez (Navarro, m.46), Berenguer (Serrano, m.82); y Guruzeta (Maroan, m.82).

1.- RC Celta: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda (Mingueza, m.46), Fer López (Vecino, m.91), Moriba, Carreira; Jutglà (Durán, m.58), Williot (Hugo Álvarez, m,73) y Borja Iglesias (Iago Aspas, m.58).

Goles: 0-1, m.4: Williot. 1-1, m.52: Iñaki Williams.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Comité Castellano-leonés). Mostró tarjeta amarilla a Yuri (m.38) y Laporte (m.68), del Athletic, y a Javi Rueda (m.10) y Radu (m.42), del Celta.

Incidencias: Partido de la 37ª jornada de LaLiga disputado en San Mamés con 45.105 espectadores en las gradas. Antes de empezar el partido se homenajeó al técnico, Ernesto Valverde, y al jugador Iñigo Lekue con motivo del último partido de ambos en 'La Catedral'.