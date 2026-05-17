Ernesto Valverde descarta una cuarta etapa en el Athletic Club: "Me parece rizar el rizo"

El técnico del Athletic Club pone punto y final a su tercera etapa en San Mamés y descarta que haya una cuarta

El Athletic Club no pudo pasar del empate en la despedida de Ernesto Valverde como entrenador del Athletic Club. El 'Txingurri' fue homenajeado en San Mamés. Tras el partido, el técnico salió a rueda de prensa para agradecer el apoyo y para dejar claro que no habrá una cuarta etapa como entrenador del Athletic Club. "Me parece rizar el rizo", destacó el técnico del conjunto bilbaíno que se despide del club tras tres etapas en las que se ha convertido en el entrenador con más partidos en el banquillo de San Mamés.

Antes de arrancar la rueda de prensa, Valverde tomó la palabra para dar un pequeño discurso de agradecimiento. “Es mi última comparecencia aquí; ha sido emocionante todo lo que he vivido hoy, incluido el partido. He vivido cosas increíbles desde esa posición privilegiada. Quiero agradecer al club el homenaje, a la afición el respeto que me ha tenido siempre y el cariño con el que me ha tratado todo este tiempo. Ha sido un placer poder compartir todo este tiempo con toda esta gente”. “Ha sido emocionante ver a tantos jugadores que he entrenado cerca, al cuerpo técnico. Y el cariño de la gente”, agradeció Valverde. Valverde descartó en principio una cuarta etapa como entrenador del Athletic. “Me parece rizar el rizo. Llevo once años, diez como primer entrenador. El tiempo va pasando para todos, ahora mismo no lo veo”, dijo.

Valverde deja sin premio a Íñigo Lekue

Otro de los grandes protagonistas de la jornada ha sido Lekue. El defensor también fue homenajeado en su último partido en San Mamés. Para sorpresa de la grada, el lateral no jugó ni un solo minuto, algo que apena a Ernesto Valverde que se hace responsable de la decisión. "El partido no estaba para hacer un cambio de ese tipo. Lo he pensado porque veía que Gorosabel estaba un poco cansado, pero he preferido refrescar la línea delantera. Sí que me da pena”, admitió el técnico del Athletic.

Valverde analiza el empate del Athletic Club ante el Celta de Vigo

Del partido contra el Celta, explicó: “Ha sido un poco un reflejo de que esta temporada nos ha venido todo cruzado, y mal cruzado. En el descanso les he dicho íbamos a remontar seguro con nuestro empuje. Pensaba que en alguna jugada íbamos a poder marcar y poder brindar una victoria a nuestra afición y a nosotros mismos después de tantos problemas que hemos tenido este año, pero no ha podido ser”.