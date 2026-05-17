El Athletic Club homenajea a Valverde y a Lekue en el último partido de ambos en San Mamés

Tanto el defensor como el entrenador del Athletic Club han sido homenajeados en su último partido en San Mamés

El Athletic Club de Bilbao, antes de comenzar el choque frente al Celta de Vigo, ha homenajeado a Ernesto Valverde y a Lekue, que se despiden hoy de San Mamés. Ambos ponen punto y final a sus etapas en el Athletic Club que se ha vestido de gala para decir 'hasta luego' a dos leyendas del conjunto bilbaíno, que sigue envuelto en un ambiente enrarecido tras una temporada decepcionante.

El homenaje del Athletic Club a Valverde y a Lekue

Después del sorteo de campos, agasajado por una cálida ovación de la afición rojiblanca, Valverde ha atravesado un pasillo formado por los futbolistas del actual equipo y otros 48 exjugadores y miembros del cuerpo técnico que formaron parte de las plantillas dirigidas por el 'Txingurri' en sus tres etapas como técnico del Athletic (2003-2005, 2013-2017 y 2022-2026). Posteriormente, el presidente del Athletic, Jon Uriarte, y el legendario exguardameta y embajador del club José Ángel Iribar le han hecho entrega de varios obsequios a Valverde, quien a su vez le ha entregado a Lekue una camiseta rojiblanca enmarcada y firmada por sus compañeros. El acto ha finalizado con una foto de familia sobre el césped. "Un acto de reconocimiento y transmisión intergeneracional de toda la comunidad rojiblanca hacia dos protagonistas cuyo legado -cada cual a su manera- se mide en éxitos deportivos, pero, muy especialmente, en compromiso, valores e identidad", destaca la entidad bilbaína sobre este reconocimiento.

Las hazañas de Ernesto Valverde y Lekue en el Athletic Club

Valverde cerrará el próximo sábado en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid la cuarta campaña de su tercera etapa al frente del Athletic. Serán un total de 504 partidos, récord absoluto en la historia del club, antes de ser relevado el próximo curso por el alemán Edin Terzic. En esta década al frente del Athletic Valverde ha conquistado dos títulos (Supercopa 2015 y Copa del Rey 2024), ha clasificado al equipo rojiblanco en dos ocasiones para la Liga de Campeones (2013-14 y 2024-25) y otras cinco para la Copa de la UEFA o Liga Europa, torneo en el que alcanzó las semifinales en la 2024-25.

Por su parte, Lekue, de 33 años, acumula hasta ahora 281 partidos oficiales y es junto a Iñaki Williams uno de los dos futbolistas de la actual plantilla que ha ganado los tres últimos títulos del Athletic: la Copa del Rey de 2024 y las Supercopas 2014-15 y 2019-20.