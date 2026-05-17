Iñaki Williams, capitán del Athletic Club: "No queda otra que agachar la cabeza, apretar el culo"

El capitán del Athletic Club sale a dar la cara tras la decepcionante temporada del conjunto rojiblanco y asegura que la única manera de darle la vuelta a la situación es trabajando

El Athletic Club se despide de Ernesto Valverde, de Lekue y de las opciones europeas. Los rojiblancos, al empatar ante el Celta, dicen adiós a Europa en una temporada para olvidar. Lo mejor para el Athletic Club es que la campala se termina y con ella un cúmulo de malas sensaciones, empezando por el apartado físico. Tras el duelo, Iñaki Williams, capitán del club, dio la cara y reconoció que "no queda otra que agachar la cabeza, apretar el culo".

Iñaki indicó ante las cámaras de Movistar+ que se han visto lastrados por “las lesiones, el bajo rendimiento de muchos jugadores, yo el primero como capitán”. Igualmente, señaló que “es el momento de resetear, acabar la temporada con dignidad y volver con más fuerza”. Sobre el duelo de este domingo en La Catedral, el capitán rojiblanco afirmó: “Es una pena porque ellos prácticamente nos han tirado a puerta, estábamos jugando bien, creando ocasiones… pero es la tónica de la temporada. Errores impropios en campo propio nos penalizan demasiado”.

“No queda otra que agachar la cabeza, apretar el culo, borrar la mente e intentar volver la pretemporada más fuertes”, aseveró de forma explícita. “Es una lástima porque el equipo genera muchas ocasiones, pero, a diferencia del año pasado, nos está costando ver portería. Aunque, sobre todo, encajamos demasiado y luego es difícil remontar los partidos”, detalló.

Iñaki Williams agradece y felicita a Ernesto Valverde

En lo relativo a la marcha de Ernesto Valverde, el mayor de los Williams le dio las “gracias” y quiso felicitarle “por la carrera que ha hecho, por todo lo que ha dado a todos los athleticzales, es muy difícil llenar su vacío el año que viene”. Del técnico y de Lekue, que cuelga las botas, dijo que “pueden irse orgullosos por todo lo que han hecho por el club de su vida". "Les vamos a echar muchísimo de menos”, añadió.

El nuevo rol de Iñaki Williams en el Athletic Club

El capitán del Athletic Club sale a dar la cara tras el comunicado que emitió como responsable del vestuario dónde pedía calma a la afición rojiblanca y asumía parte de la responsabilidad de la debacle bilbaína. "Como capitán asumo mi parte de responsabilidad. El equipo ha sufrido mucho durante la temporada, pero también hemos aprendido de los errores, de los momentos difíciles y de todo lo que nos ha tocado vivir este año. Estoy convencido de que todo esto nos hará más fuertes de cara al futuro", resaltó Iñaki Williams en sus redes sociales. Ahora, parte de la reconstrucción del Athletic Club, con el nuevo proyecto de Terzic, también recae sobre él que será el encargado de cohesionar la plantilla con el nuevo entrenador alemán.