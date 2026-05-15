Iñaki Williams, sobre la temporada del Athletic: "Asumo mi parte de responsabilidad"

El capitán del Athletic Club asume el malestar de la afición por los resultados obtenidos, se señala públicamente como representante de la plantilla y pide apoyo para luchar por los puestos europeos

El Athletic Club aún puede maquillar la temporada clasificándose a la Conference League. El equipo bilbaíno está viviendo una campaña para olvidar y su capitán, Iñaki Williams, asume parte de la responsabilidad de los resultados del equipo. Así lo ha reflejado en un comunicado emitido en sus redes sociales dónde pide el apoyo de San Mamés para el duelo del fin de semana ante el Celta de Vigo dónde el equipo se juega la clasificación europea.

El delantero del Athletic Club ha recogido sus sensaciones tras una temporada para olvidar en el Athletic Club. Con 18 derrotas, los rojiblancos son el equipo con la segunda cifra más alta de partidos perdidos, por detrás de un ya descendido Real Oviedo. Iñaki Williams asume responsabilidades y subraya que las expectativas de la temporada eran muy altas para lo que ha reflejado sobre el terreno de juego el cuadro vasco. "No está siendo una temporada fácil. Ni en lo personal ni tampoco como equipo. Las expectativas eran muy grandes pero el resultado no está a la altura de lo que este club y esta afición merecen", comienza diciendo.

"Como capitán asumo mi parte de responsabilidad. El equipo ha sufrido mucho durante la temporada, pero también hemos aprendido de los errores, de los momentos difíciles y de todo lo que nos ha tocado vivir este año. Estoy convencido de que todo esto nos hará más fuertes de cara al futuro", asume el capitán del Athletic Club.

Iñaki Williams entiende el malestar de la afición del Athletic Club

Además, Iñaki Williams entiende el malestar de la afición rojiblanca y defiende el trabajo de sus compañeros: "Entendemos perfectamente el malestar de la afición. El Athletic exige siempre dar el máximo y la gente es libre de expresar su opinión cuando las cosas no salen. Pero también quiero decir que este grupo no ha dejado de trabajar ni un solo día poniendo todo el corazón posible. En el fútbol, como en la vida, a veces el esfuerzo no se traduce en los resultados que uno desea".

El Athletic Club se centra en el objetivo europeo

Por último, Iñaki Williams pide unidad a la afición para tratar de lograr el objetivo europeo de la Conference League. "Aun así, esto no ha terminado. Quedan dos partidos y todavía tenemos la posibilidad de pelear por Europa. Vamos a dejarnos todo en el campo por este escudo y por toda la gente que siempre está ahí", destaca el delantero internacional ghanés que termina el comunicado agradeciendo el apoyo de la afición. "Eskerrik asko por seguir empujando incluso en los momentos más complicados. Volveremos más fuertes".