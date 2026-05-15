La mala fortuna se ensaña con Unai Egiluz: otra vez el ligamento cruzado anterior

El joven central del Athletic Club sufre "una rotura de la plastia del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha" y vuelve a empezar de cero tras la rotura de ligamento que sufrió al principio de la temporada

La temporada en el Athletic Club es para olvidar, especialmente para Unai Egiluz. El central del Athletic Club fue el elegido por Ernesto Valverde para ocupar la plaza de cuarto zaguero de la plantilla, pero una rotura del ligamento cruzado lo han apartado del equipo durante toda la temporada. Una vez que el central ha visto la luz al final del túnel y ha ido convocado ante el Espanyol por segunda vez en la campaña, la mala suerte se ensaña con Unai Egiluz que vuelve a lesionarse con el ligamento cruzado otra vez como protagonista.

Según ha informado el Athletic Club, el central tuvo que retirarse en la pasada sesión de entrenamientos debido a unas molestias en su rodilla. Tras hacerle las pruebas médicas pertinentes, el club confirma que Unai Egiluz sufre "una rotura de la plastia del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha". Esta lesión se debe a que el injerto que se le realizó en la primera cirugía al romperse el ligamento no se ha integrado correctamente, por lo que todo apunta a que el central deberá volver a pasar por quirófano y por un nuevo ejercicio de recuperación.

"El jugador Unai Egiluz tuvo que retirarse del entrenamiento de ayer, y tras las pruebas médicas realizadas, se ha confirmado que sufre una rotura de la plastia del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha", recoge el comunicado emitido por el Athletic Club que muestra su total apoyo al joven futbolista.

El sueño de Unai Egiluz en el Athletic debe esperar

La afición del Athletic Club se vuelca con Unai Egiluz que en febrero, en unas declaraciones para el club vasco, destacó que su gran suelo es jugar en San Mamés. "He crecido en Lezama y mi sueño es jugar en San Mamés y formar parte de esta plantilla, así que renové sin dudarlo. Luego llegó el palo de la lesión de rodilla, pero me he centrado en volver", destacaba el joven central a principios de año. El sueño sigue intacto y el Athletic Club lo espera con los brazos abiertos de cara a la siguiente temporada.

Egiluz y Vivian protagonizan las bajas en la zaga del Athletic

Su baja supone un duro varapalo para Ernesto Valverde. A parte del lado sentimental, el 'Txingurri' también lamenta la baja del zaguero que compartirá enfermería con Vivian. El zaguero sufre un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho que muy probablemente le hará causar baja el próximo domingo en el partido que va a enfrentar al equipo rojiblanco con el Celta en San Mamés. El parte médico publicado por la entidad bilbaína detalla que el defensa queda "pendiente de evolución". Ambos son bajas confirmadas para el choque del domingo ante el Celta.