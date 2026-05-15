Yuri vuelve para apurar las opciones europeas del Athletic Club

El lateral zurdo regresa a tiempo para afrontar las dos últimas citas de la temporada como líder de la defensa tras la baja de Vivian y ayudar al equipo a alcanzar la épica europea

El Athletic Club, ya salvado, apura las opciones europeas con la vuelta de Yuri. El lateral zurdo es un pilar fundamental en la defensa del conjunto de Ernesto Valverde. Por molestias, el defensor se perdió el duelo ante el Espanyol en el que el equipo perico venció por 2-0 al Athletic. La temporada no ha estado a la altura de las circunstancias y la defensa ha sido uno de las causantes de las 18 derrotas que suma el combinado de San Mamés en LaLiga esta temporada.

El regreso de Yuri tranquiliza a un Ernesto Valverde que, a dos partidos para que se cierre la temporada, sigue sin dar con la tecla en defensa. Aún así, el Athletic Club aún tiene opciones de clasificarse a Europa si consigue sumar los 6 puntos que restan de campeonato y el Getafe no logra 2 puntos. La épica parece improbable, aunque no imposible con Yuri en el terreno de juego. El veterano defensor es crucial en los planes de Ernesto Valverde y, más allá que por su juego y seguridad en defensa, también lo es por su actitud dentro del terreno de juego. Al lateral se le ha visto en más de una ocasión corregir, animar y reubicar a sus compañeros, contagiándolo de su pasión y garra sobre el césped. Este dato será crucial para que el Athletic Club pueda alcanzar los puestos de la UEFA Conference League.

Yuri, nuevo líder en la defensa del Athletic tras la lesión de Vivian

Además, el Athletic Club necesita un nuevo líder en la defensa y Yuri presenta su candidatura. Vivian, inamovible para Valverde, no estará ante el Celta de Vigo este fin de semana debido a que sufre un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho. El parte médico publicado por la entidad bilbaína detalla que el defensa queda "pendiente de evolución" y no se ha entrenado aún de cara al choque del próximo domingo.

Yuri en el lateral izquierdo y dudas en el carril derecho del Athletic

Con Yuri recuperado, Ernesto Valverde no duda con el veterano lateral que apunta a ser titular para el duelo ante el Celta de Vigo. Dónde sí tiene más dudas el 'Txingurri' es en el otro costado. Areso, frente al Espanyol, regresó al once titular, pero volvió a dejar frío a un Ernesto valverde que, nada más recibir el gol en contra, cambio al lateral que tenía signos de agotamiento. El lateral del Athletic Club volvió a firmar un partido muy flojo tras la oportunidad que le brindó Ernesto Valverde. El de cascante llevaba desde la jornada 26 sin ser titular en los planes del técnico vasco. Ante el Espanyol, el defensor volvió a situarse junto a la línea de cal desde el minuto 1.

La aportación ofensiva era prácticamente nula, aunque sí tuvo más protagonismo en defensa. Pero el 0-1 de Pere Milla, la necesidad del Athletic y la incapacidad en ataque de Areso, empujaron a Ernesto Valverde a cambiarlo en el minuto 71 de partido. Cuando el Athletic necesitaba confianza para la remontada, el entrenador del conjunto vasco volvió a sacrificar a un Areso que se desinfla en su primera temporada en el Athletic Club.