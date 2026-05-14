El inoportuno contratiempo de Vivian con el Mundial a la vista

El jugador sufre un esguince en el ligamento lateral externo de su tobillo derecho tras las pruebas a las que fue sometido

Dani Vivian, defensa del Athletic de Bilbao, sufre un esguince en el ligamento lateral externo de su tobillo derecho. Un contratiempo que apunta a que le hará perderse lo que resta de la temporada y que hace también poner en duda su presencia en el Mundial con la selección española, en la que en condiciones normales es un fijo.

El central cayó lesionado este martes en el partido que el Athletic de Bilbao disputó y perdió contra el Espanyol por 2-0. Vivian sólo pudo jugar la primera parte y en la segunda dejó su sitio a Yeray en el centro de la zaga del equipo de Ernesto Valverde.

Pruebas médicas este jueves

Vivian ha sometido este jueves a las correspondientes pruebas médicas para determinar el alcance de su lesión. Los resultados, tal y como ha comunicado el Athletic de Bilbao en un parte médico, arrojan que el futbolista sufre un esguince en el ligamento lateral externo de su tobillo derecho. La misma señala que queda pendiente de evolución.

Todo hace indicar que no estará en los dos partidos finales del Athletic de Bilbao. El de este domingo contra el Celta de Vigo en el Nuevo San Mamés, así como en el Santiago Bernabéu en el último compromiso de los vascos de la temporada que será contra el Real Madrid.

Los plazos para el Mundial

Otro asunto es saber si estará listo para la cita mundialista. Campeón con España en la Eurocopa de 2024, Vivian es un fijo en las convocatorias de Luis de la Fuente. De hecho el vasco está en la prelista de 55 futbolistas que el seleccionador entregó como marca la reglamentación y de la que deben salir los 26 finales.

Queda justo un mes para que España dispute su primer partido en el Mundial que le llevará a enfrentarse a Cabo Verde. Claro que Luis de la Fuente tiene previsto anunciar la convocatoria el próximo 25 de mayo. No es la única duda que tiene por lesión, ya que otro fijo como Nico Williams cayó en el partido contra el Valencia y se recupera de sus dolencias musculares. Sobre el extremo se mostraba optimista hace unos días Luis de la Fuente.

Vivian había vuelto al once del Athletic este miércoles contra el Espanyol. En el anterior contra el Valencia saltó al campo para suplir a Laporte, mientras que una jornada antes no había tenido presencia contra el Alavés en Mendizorroza. Ahora sufre esta lesión en un momento clave.