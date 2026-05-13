Manolo González sitúa la permanencia en 44 puntos: "El Athletic está salvado y no sufrirá"

El entrenador del Espanyol celebra la victoria ante el Athletic Club y sitúa la salvación en 44 puntos, una cifra extremadamente elevada

La victoria del Espanyol da alas al equipo catalán de cara a los últimos dos partidos de LaLiga. Ante el Athletic Club, los pericos hicieron los deberes con un 2-0 que pone tierra de por medio con el descenso y que deja la permanencia a tiro. Visiblemente emocionado por conseguir la primera victoria del año 2026, Manolo González adelantó que el trabajo sigue sin estar hecho y sitúa la permanencia en 44 puntos.

"Creo que hay que llegar a los 44 puntos. El Athletic está salvado y no sufrirá. Con 44 puntos estás salvado y quizás con 43 también te dará. No estoy seguro. Lo que quiero es hacer un partido más, si es el domingo mejor para no llegar al último partido en casa en esta situación", comenzó diciendo el entrenador del Espanyol en rueda de prensa.

La emoción de Manolo González tras la primera victoria del Espanyol en 2026

El técnico no quiso esconder su emoción tras el pitido final y las lágrimas brotaron de sus ojos. "Es una situación que no se puede explicar. Con el tiempo quizás sí puedo explicar lo que ha pasado en la segunda vuelta, pero es muy jodido. Cuando tuvimos juego llegaron las situaciones de gol, pero había miedo a perder la pelota. Era difícil hacerle creer al jugador que había que arriesgar. La liberación es muy grande. Queda un último paso para alcanzar el puñetero objetivo de una vez y después a descansar. Está siendo un año no esperado y está siendo duro", subrayó Manolo González en la rueda de prensa.

Haciendo un especial hincapié en este tema, Manolo destacó la pésima segunda vuelta del equipo en cuanto a resultados: "Es muy jodido porque puedes venir a explicar lo que quieras, partidos que se han escapado y hemos merecido más. Pero estar sin ganar en toda la segunda vuelta es de locos, una cosa inexplicable. Era increíble. El equipo no se ha caído. Han habido partidos malos, pero de no querer apretar ni querer ganar nunca. Te quitas una mochila importante y te da un plus para los dos partidos que quedan".

La afición, un factor diferencial para el Espanyol

Por último, el técnico perico no quiso olvidarse de la afición que ha estado al pie del cañón en esta crisis deportiva del Espanyol. "La gente ha de estar así. Entiendo el descontento, pero la gente ha de estar con su equipo en todo momento y cuando acabe el partido o la temporada que muestren su descontento. El público lleva al equipo. Si hay silbidos no ayuda. Da confianza y la vida ver cómo aprieta la gente", sentenció el entrenador del Espanyol.