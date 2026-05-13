Ernesto Valverde, "preocupadísimo" con la situación del Athletic Club y la lesión de Vivian: "No hemos tocado fondo, porque en el fútbol no sabes hasta donde puedes llegar"

El entrenador del Athletic Club sigue sin dar con la tecla y huele la amenaza de los equipos que vienen empujando fuerte por la parte baja de la tabla clasificatoria de LaLiga

La derrota del Athletic Club ante el Espanyol deja tocado a un Ernesto Valverde que destaca la temporada como la "más dura desde que estoy aquí". El entrenador del conjunto rojiblanco hizo autocrítica tras no sumar frente al cuadro perico, que cosechó la primera victoria del 2026. El 2-0 deja en evidencia las carencias de un Athletic Club que necesita rehacerse en las últimas dos jornadas de LaLiga. "No hemos tocado fondo, porque en el fútbol no sabes hasta donde puedes llegar", señalaba Ernesto Valverde.

Y es que el descenso sigue siendo una posibilidad, aunque muy remota. Los rojiblancos no consiguen estabilidad y, cuando todo parecía ir a mejor, vuelven a posarse nubarrones negros sobre Bilbao. El partido del Athletic Club en el RCDE Stadium fue muy pobre y la falta de gol y de contundencia defensiva volvió a condenar a los vascos. "Mi nivel de preocupación es altísimo, pero igual que lo era hace 4 o 5 meses. Todo el mundo está cerca, no hay distancias y no nos podemos descuidar", destaca Valverde acerca de la apretada lucha que hay en la cola de la clasificación y que salpica al equipo vasco.

"Estamos justos y nos hace falta sumar un punto como sea. No creo que el Espanyol haya deseado más la victoria, la perseguían desde hace mucho y se notaba en el primer ambiente cuando queríamos aprovechar su angustia. Pero nos han hecho el gol y ahí ellos se han desatado y nos han llevado a ese terreno de los nervios", subraya el 'Txingurri.

Las sensaciones del Athletic Club y la lesión de Vivian

Además de mostrar su preocupación por los resultados, Valverde también lo hace por las sensaciones del equipo. "Hemos podido ir por delante en el primer tiempo pero en el gol se ha descontrolado todo y no hemos tenido respuesta, ha ido todo muy rápido. Nos faltaban jugadores importantes pero hemos intentado dar lo mejor y es lo que nos ocurre, hay cosas en el fútbol que se explican y otras no. No era que ellos llevaban 18 sin ganar, lo nuestro ahora es incomprensible, todos sacan partido de lo que nos hacen y ahora nosotros no", aclara, a la vez que desea que Vivian no se pierde lo que resta de temporada por lesión. "Es un esguince de tobillo, no sabemos aún pero espero que no haya dicho adiós a la temporada", sentencia un molesto Ernesto Valverde que sigue dando vueltas en busca de una solución para las últimas dos jornadas de LaLiga.