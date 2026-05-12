Manolo González y su conversación con Monchi: "Nos ha transmitido confianza"

El entrenador del RCD Espanyol está muy cuestionado por los malos resultados que hacen que la continuidad del equipo en Primera división corra mucho peligro. El técnico ha asegurado que el nuevo director deportivo va a ser muy importante para el club catalán

Manolo González, entrenador del RCD Espanyol, ha atendido a los medios de comunicación en la víspera del partido que su equipo, que corre el riesgo de descender a Segunda división, juega contra el Athletic Club. Al club catalán sólo le vale ganar para no vivir dos últimas jornadas llena de nervios. Debido a la mala situación del RCD Espanyol, Manolo González está muy cuestionado, pero el técnico ha desvelado que Monchi, el nuevo director deportivo, le ha transmitido confianza.

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Análisis del partido contra el Athletic Club

Manolo González ha dicho que el partido contra el Athletic Club es una final para el RCD Espanyol. "Hay que jugar a morir y darlo todo. Hay que ganar para estar lo más cerca posible del objetivo cuanto antes. Hay que salir a morir".

El entrenador del RCD Espanyol ha dicho que no va a mirar lo que hacen otros equipos. "Lo que importa somos nosotros. Que estemos bien, compitamos al máximo y no lo perdamos nosotros. El rival no importa".

Un partido que podrá jugar Carlos Romero. "Si no hay nada raro hoy, Carlos Romero está para jugar. Se le hizo una resonancia ayer para descartar problemas. El cambio del otro día fue porque sintió una molestia y se podía romper. Cuatro de los cinco cambios fueron por cansancio o porque ellos lo pidieron. En principio estará mañana. Los que no llegan son Ngonge por lesión y Dolan y Calero por sanción".

Monchi respalda a Manolo González

Manolo González ha desvelado que Monchi le ha respaldado. "Hemos hablado y nos ha transmitido confianza. El club confía en que saquemos la situación adelante. Acaba de llegar y debe aterrizar. No sé si supondrá un revulsivo, creo que será importante para el club, pero lo más importante son los futbolistas. Hemos de estar bien y trabajar en el campo para ganar el partido".

Por último, Manolo González no ha querido entrar a valorar su futuro como entrenador del RCD Espanyol, señalando que es normal que haya dudas cuando lleva tanto tiempo sin ganar. "Siempre me he sentido querido. Es normal que cuando no ganas la gente se enfada con el entrenador y lo asumo. A partir de aquí, cuando acabe la temporada y nos salvemos, que estoy seguro que lo haremos, tocará valorarlo todo. Yo no quiero estar aquí agarrado a la silla. Yo quiero al club y quiero lo mejor para el Espanyol. Me dejaré la piel hasta el último día, sea cuando sea".