El Espanyol toma una decisión con el futuro de Manolo González

El técnico, que no ha conseguido sumar una victoria en lo que va de 2026 y que está a solo tres puntos del descenso en LaLiga EA Sports, seguirá al frente de los pericos hasta el final de la temporada

Lo que está ocurriendo con el Espanyol desde que arrancó el 2026 es digno de estudio en las universidades. El cuadro que dirige Manolo González no sabe lo que es ganar en este nuevo año del que ya se han consumido cerca de cuatro meses y medio. El Espanyol ha disputado 18 encuentros en lo que va de 2026 y aún no ha podido celebrar un triunfo sumando un pobre bagaje de seis puntos de 57 posibles.

Estos resultados del Espanyol de Manolo González en lo que va de 2026 ha llevado a los pericos de estar en puestos europeos al término de la primera vuelta, a ver el descenso a solo tres puntos a falta de nueve por disputarse. En esta situación y con una jornada intersemanal por medio, el Espanyol lo tiene claro y confiará plenamente en el técnico catalán de aquí al final de curso.

El Espanyol toma la decisión de continuar con Manolo González

La situación del Espanyol no es sencilla pero a favor de Manolo González y de los pericos está que dependen de sí mismos para certificar la permanencia en Primera. El Espanyol con 39 podría necesitar solo un triunfo en los tres encuentros que le restan ante Athletic Club, Osasuna y Real Sociedad para terminar la temporada. El Espanyol además considera que el despido de Manolo González no es la mejor opción teniendo en cuenta que en los próximo siete días disputará dos de las tres jornadas que le restan de campeonato por lo que si llegase un nuevo técnico apenas tendría tiempo de implantar cambios que puedan ser palpables sobre el terreno de juego.

La directiva perica, según ha apuntado el diario AS, tiene plena confianza en Manolo González basándose en la buena primera vuelta que realizó a los mandos de los pericos terminando en la quinta posición, solo por detrás de Barcelona, Real Madrid, Villarreal y Atlético de Madrid. En ese momento el Espanyol doblaba en puntos los 17 del Valencia, el primer equipo en puestos de descenso.

Manolo González no esconde la preocupación por el descenso

Este pasado sábado, después de un nuevo partido sin ganar y tras perder ante el Sevilla en un desastroso tramo final de partido, Manolo González admitió la preocupación que existe en el equipo por la cercanía de los puestos de descenso: "Miedo no, pero preocupa, lógicamente, claro. No hemos estado... Creo que el año no es para merecernos esto, lo que está pasando, porque, repito, hemos hecho cosas mal en la segunda vuelta, pero no para no ganar ni para llevar la jornada que llevamos sin ganar. Eso no es real con el juego y con el rendimiento del equipo. A partir de ahí, repito, aquí no hay miedo. Hay que trabajar, levantarse y volver a competir al máximo nivel".ç

Además, Manolo González apelaba al factor mental para tratar de encontrar una explicación a tantas jornadas sin ganar: "Si fuese una explicación solo futbolística, no te la podría dar. Al final, ahora ya es un cúmulo de muchas jornadas que, lógicamente, a nivel mental, la fuerza que tú tenías en la primera vuelta para levantar partidos, pues estás mucho más tocado. Cuando pasan situaciones en el partido, pues como la de hoy, que es un partido que ves controlado con el 0-1, y ves la acción del 1-1, que es una acción muy evitable, te hace mucho más daño aún si cabe".