La lógica y delicada situación de Manolo González en el Espanyol

El técnico del cuadro perico ha visto como solo ha podido sumar seis puntos de los últimos 51 en juego y no gana desde el año pasado. La confianza desde la directiva es plena y más aún con tres partidos en apenas nueve días

El Espanyol de Manolo González vivió este pasado domingo un nuevo capítulo de un 2026, que al menos en cuatro meses y unos pocos días del quinto, está siendo para olvidar. El Espanyol recibía al Real Madrid en Cornellá con los de Arbeloa casi con la Liga sentenciada a favor del Barcelona y en lo que parecía un duelo ideal para reencontrarse con las victorias 17 partidos después.

Los pupilos de Manolo González cayeron nuevamente derrotados ante el Real Madrid y sumaron su jornada 17 sin ganar. El Espanyol no gana desde el 22 de diciembre cuando venció al Getafe por 0-1 en el Coliseum. Con este mal bagaje, lo normal hubiese sido que el Espanyol tomase la decisión de un giro de timón con la destitución de Manolo González. Sin ir más lejos, equipos como el Sevilla, próximo rival de los pericos, destituyó a Almeyda hace ya algunas semanas para traer en su lugar a García Plaza.

El Espanyol apuesta por la continuidad de Manolo González ante el apretado calendario

Manolo González es un aficionado más del Espanyol y ese podría ser uno de los motivos de la directiva perica para seguir contando con el técnico catalán. Pero la razón de más peso es que el Espanyol tiene por delante un calendario muy ajustado ya que se medirá al Sevilla en el Sánchez Pizjuán, al Athletic Club en Cornellá y a Osasuna en El Sadar en cuestión de nueve días, los que van desde el 9 de mayo al 17 de este mismo mes.

Despedir a Manolo González sería poco más que un descalabro en el Espanyol porque apenas habría tiempo para que el nuevo técnico pueda cambiar algo en el cuadro perico porque LaLiga contará con la jornada 36 en formato intersemanal. Por tanto, los pericos tendrán que apostarlo todo a la mano de Manolo González y a la capacidad de los catalanes para revertir la situación.

El pasado domingo, tras perder el Espanyol ante el Real Madrid, Manolo González fue cuestionado sobre si había hablado con el presidente de la entidad perica. Manolo González comentó que lo había visto antes del choque y que le había transmitido ánimos y fuerzas: "Bueno, he hablado con él antes del partido, ha bajado un momento; ahora después no lo he visto. Antes del partido sí que he hablado un momento con él, bajó para dar ánimos y dar fuerza, y para que empujemos, que va adelante".

La caída del Espanyol en el 2026

La última victoria del Espanyol en diciembre de 2025 fue la última de una racha de cinco consecutivas en Liga. Por medio estuvo la inesperada eliminación de los pericos en Copa del Rey a manos de un rival de inferior categoría como el Atlético Baleares.

El triunfo ante el Atheltic fue en la jornada 17. En ese momento el Espanyol era quinto clasificado, solo por detrás de Barcelona, Real Madrid, Villarreal y Atlético de Madrid. Los de Manolo González aventajaban además al Betis, sexto clasificado, en cinco puntos.