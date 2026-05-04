El Espanyol se asoma al precipicio: de quinto en LaLiga a pelear por no caer a Segunda

El conjunto de Manolo González, que llegó a estar en puestos de Europa esta temporada, ha entrado en una crisis total por su actual situación en la clasificación, dónde se sitúa a cinco del descenso tras 17 partidos sin conocer la victoria

El Espanyol se mete de lleno en la pelea por la salvación en Primera División. La situación de los de Manolo González han provocado que estén ya a cinco del descenso, que podrían ser tres si el Sevilla gana hoy lunes a la Real Sociedad. El conjunto perico, tras la derrota contra el Real Madrid, ha enlazado 17 encuentros consecutivos sin ganar, habiendo estado hasta en la quinta posición de la clasificación de LaLiga EA Sports.

Los problemas no cesan en un Espanyol que ve en peligro salvar la categoría, tras una segunda vuelta atípica en la competición, ya que es la primera vez en la historia que un equipo suma 17 partidos seguidos sin conocer la victoria. Por delante, los de Manolo González tienen cuatro 'finales' para lograr la permanencia en Primera División: Sevilla, Athletic Club, Osasuna y Real Sociedad, dos fuera y dos en el RCDE Stadium.

El Espanyol se apaga en ataque: tercer partido sin marcar y un '9' superado hasta por su lateral

La derrota del Espanyol ante el Real Madrid demostraron los problemas que está sufriendo el equipo en esta segunda vuelta de LaLiga. Los de Manolo González firmaron tres tiros a puerta, con claras ocasiones para Ramón Terrats o Roberto Fernández, que no pudieron derribar la portería de Lunin. Pese a alcanzar hasta los 17 remates totales, el conjunto perico no pudo ni maquillar el marcador a lo largo del encuentro en el RCDE Stadium.

Manolo González, en este caso, apostó por Roberto Fernández como principal referencia en ataque. Sin embargo, incluso Carlos Romero, lateral izquierdo, hizo más remates, con cuatro, que el delantero del Espanyol. Además, pese a la entrada al terreno de juego de Kike García y Pere Milla, el conjunto perico se quedó sin ver puerta por tercer partido consecutivo, siendo el quinto equipo con menos goles a favor de toda LaLiga en 34 jornadas.

El Espanyol se desploma: de 18 puntos de margen a rozar el abismo y sin respuestas en el banquillo

La caída del Espanyol en esta segunda vuelta de LaLiga ha sido importante, ya que contaba con hasta 18 puntos de colchón sobre el descenso, a diferencia de los cinco sobre los que está ahora, a la espera del partido de hoy lunes del Sevilla. Las soluciones no parecen llegar a un equipo que llegó a estar en Europa, pero a falta de cuatro jornadas está muy cerca de la zona del descenso.

Además, el Espanyol sigue depostiando su confianza en Manolo González, que a estas alturas otros entrenadores ya fueron despedidos, como Sergio González en el Cádiz en la campaña 2023/2024. Además, los datos del conjunto perico contra el Real Madrid no son los mejores, ya que tan solo ha salido victorioso en tres de los últimos 34 partidos, sumando tres empates y un total de 28 victorias, con la de ayer en el RCDE Stadium.

El Espanyol entra en semanas de vértigo: cuatro finales por la salvación

Manolo González buscó optimismo en rueda de prensa, con un mensaje claro de cara a las próximas cuatro jornadas de LaLiga que tiene el Espanyol por delante: "Tenemos que ser fuertes y competir el partido al máximo nivel sabiendo que será complicado". La primera no es otra que contra el Sevilla, que está actualmente en puestos de descenso. El Sánchez-Pizjuán será testigo de una 'final' entre dos equipos que luchan por la salvación en Primera División.

Tras ello, el Espanyol recibirá en la siguiente jornada al Athletic Club, que viene de ganar al Alavés y está a tres de Europa, que lo marca el Celta de Vigo en estos momentos. La segunda salida que tienen los de Manolo González es a El Sadar, ante un Osasuna, que se encuentra en una posición más tranquila, décimo con 42 puntos, pero sin margen de relajación. Por último, el equipo perico cerrará la temporada con el choque contra la Real Sociedad en el RCDE Stadium.

Las soluciones han de llegar en un Espanyol si no se quiere ver realmente en puestos de descenso, del que salió el Mallorca el pasado fin de semana, en estas últimas jornadas de competición. Además, todo puede cambiar en escasas horas, ya que hasta nueve equipos están implicados en la lucha por la salvación a falta de cuatro partidos para el final de LaLiga EA Sports.