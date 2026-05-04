Manolo González no esconde el momento del Espanyol: "Obviamente estamos jodidos"

El técnico del cuadro perico se frustró al ver cómo el Real Madrid le superó en la segunda mitad. "Ellos tienen jugadores que deciden un partido"

Parecía propicio el partido de este domingo para el Espanyol. Un Real Madrid con la Liga casi sentenciada y un Estadio de Cornellá que empujó desde el principio. El Espanyol fue de más a menos y al final la calidad de Vinicius impuso su ley para terminar perdiendo por 0-2. Tras el encuentro, Manolo González no escondió el estado anímico del cuadro perico

Manolo González habló del momento tras la derrota ante el Real Madrid y apostó por seguir mirando hacia delante: "Bueno, hoy obviamente estamos jodidos después de perder, eso está clarísimo. A partir de ahí toca entrenar mañana, toca preparar la semana, e iremos a competir al máximo nivel a Sevilla, está clarísimo".

Manolo González y una nueva oportunidad perdida para el Espanyol

El técnico del Espanyol recordó el partido ante el Rayo Vallecano para luego volver al del Real Madrid y calificar ambos de oportunidades pérdidas: "El día de Vallecas, por ejemplo, también se escapa; hoy se escapa, porque pienso que en la primera parte hemos hecho mejor partido que ellos, hemos tenido más situaciones que ellos, e incluso hemos empezado la segunda parte encerrando al Madrid los primeros minutos. Incluso después del 0-1 hemos reaccionado bien, porque hemos tenido tres situaciones de gol después del 0-1 de Vini".

Manolo González en la banda del Bernabéu

Sobre el encuentro ante el Sevilla, no solo calificó el choque en Nervión como decisivo sino todos los que le quedan a los pericos: "Los que quedan ya no es solo Sevilla: los otros que quedan son muy importantes. Ahora ya quedan partidos que son definitorios y toca dar todo lo que tenemos dentro".

La falta de gol del Espanyol

Manolo González se mostró ciertamente preocupado por la falta de gol del Espanyol: "Bueno, yo creo que, honestamente, en Vallecas tuvimos un penalti, una situación de Pere Milla ya bajo los palos, bastante claras. Allí fue quizá el día en que menos ocasiones hubo, pero sí que ha habido partidos en los que el equipo ha generado juego y ocasiones. Hoy, por ejemplo, es uno de esos partidos. A partir de ahí, sí que lo que me preocupa es no acabar las situaciones, que quizá antes, con mucho menos eficacia".

Por último, el técnico del Espanyol no se mostró de acuerdo con el periodista que le preguntó sobre la bajada de intensidad de los suyos con el 0-1: "Lo siento, pero no estoy de acuerdo. Yo sí que estoy de acuerdo con el 0-2, que ya sí que, vuelvo a decir, nos ha costado mucho, porque ellos han dilapidado el partido con aquella acción de Vinicius, pero pienso volver a lo mismo. Hemos salido a la segunda parte, hemos encerrado al Madrid los primeros cinco minutos en su área; a partir de ahí, ellos han vuelto a coger un poco el control, y aun así, después del 0-1, hemos tenido tres situaciones de gol, que las podéis mirar, no me lo estoy inventando, antes del 0-2; a partir del 0-2, estoy muy de acuerdo contigo".