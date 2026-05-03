García Pimienta maneja una sorprendente oferta para volver a entrenar tras salir hace un año del Sevilla

El técnico catalán, en paro desde que fue destituido por el club de Nervión la pasada campaña, es uno de los principales candidatos para dirigir al CSKA de Moscú, con lo que podría vivir su primera experiencia en el extranjero

Hace poco más de un año que Xavier García Pimienta fue destituido por el Sevilla FC, que sigue sin dar con la tecla en el banquillo. Es más, los tres entrenadores que han pasado por Nervión desde el despido del catalán no han hecho sino empeorar sus números. Viendo la cuesta abajo de un equipo que se encuentra actualmente con la soga al cuello, en puestos de descenso, alguno se cuestiona incluso si fue lo más acertado finiquitar el contrato de un entrenador que sigue en el paro desde entonces. Aunque puede que sea por poco tiempo.

El técnico barcelonés ha sido sondeado por diferentes equipos en todo este tiempo. Pero nada ha llegado a cuajar. Ahora, según el periodista Matteo Moretto, es uno de los principales candidatos que maneja el CSKA de Moscú ante la más que posible marcha del suizo Fabio Celestetini, quien fuese futbolista de Levante y Getafe. Actualmente sexto clasificado en la Liga Premier rusa, y sin posibilidad de jugar competiciones europeas por la sanción de la UEFA a raíz de la guerra con Ucrania, el conjunto moscovita se presenta como una exótica propuesta que podría representar la primera experiencia en el extranjero del ex sevillista.

Al Ahly, Real Sociedad, Mallorca... Nada ha cuajado

Ya al poco de salir del Sánchez-Pizjuán, García Pimienta fue tentado por el Al Ahly egipcio para disputar el Mundial de Clubes. Luego, como informó ESTADIO Deportivo, fue uno de los grandes favoritos de la Real Sociedad para relevar a Sergio Francisco, si bien el elegido fue finalmente un Pellegrino Matarazzo que ya ha hecho historia en Donostia al conquistar la Copa del Rey.

También estuvo en la agenda del Mallorca para suplir a Jagoba Arrasate, aunque tampoco hubo acuerdo con club bermellón, que acabó apostando por Martín Demichelis. E incluso fue tenido en cuenta por Valencia y Espanyol ante los posibles ceses de Carlos Corberán y Manolo González, que no se han producido a la postre. Pero nada de ello ha llegado a buen puerto y García Pimienta tiene ahora la posibilidad de cumplir un deseo ya expresado tiempo atrás.

García Pimienta no descarta hacer las maletas

"No me cierro las puertas a entrenar en el extranjero ya que es una cosa que me motiva mucho. Me considero un entrenador joven aunque ya tengo 51 años pero el día de mañana me gustaría entrenar en el extranjero", afirmó meses atrás en una entrevista en el diario Sport, donde dejó claro pese a todo que no se quiere precipitar.

"Ahora estoy con la calma de estar esperando ese club que ves que conectas y sientes que eres capaz de aportar cosas tanto a los jugadores como al club. Porque a veces si vas a un sitio y te equivocas, es complicado", señaló en clara alusión al Sevilla FC, el único equipo del que ha sido despedido tras desarrollar casi toda su carrera en la cantera del FC Barcelona, hasta alcanzar su filial, y dirigir durante dos campañas y media a la UD Las Palmas, donde fue él quien decidió no continuar tras lograr la permanencia.

Los números de García Pimienta en el Sevilla FC

En el Sevilla FC, por su parte, García Pimienta fue destituido el 13 de abril del pasado año merced a una racha de cuatro derrotas consecutivas, tres de ellas ante rivales de la zona europea. 0-1 ante el Athletic Club, 2-1 en El Gran Derbi con el Real Betis y 1-2 contra el Atlético de Madrid, consumándose su adiós tras caer 1-0 frente al Valencia. Era la jornada 31 y el conjunto nervionense era decimocuarto, con siete puntos de ventaja sobre el descenso.

Con 36 puntos en el casillero, dos más que la campaña anterior a esas alturas y que este mismo curso, la situación no era tan angustiosa en realidad. De hecho, el preparador catalán recalcó recientemente que estaba cumpliendo con creces el objetivo. “En jornada 27 estábamos empatados a puntos con los de los puestos de Conference y a un punto de la Europa League. Ahí llega la sensación de que los objetivos cambian un poco. Luego viene un calendario complicado, pero, al final, creo que el trabajo está ahí y me siento orgulloso de los jugadores", señaló.

Caparrós, Almeyda y García Plaza: todos lo empeoran

Lo que ha venido luego, en cualquier caso, no ha hecho sin empeorarlo. Joaquín Caparrós únicamente sumó cinco puntos en siete partidos, salvándose de caer a Segunda división por un solo punto. Matías Almeyda fue destituido con tres puntos de colchón sobre el descenso, en el 15º puesto. Y la media de Luis García Plaza por ahora resulta más pobre aún, con una victoria y tres derrotas en sus cuatros encuentros, lo que ha metido definitivamente en el pozo al Sevilla FC.