Las primeras opciones para el banquillo del Mallorca tras la destitución de Arrasate

El RCD Mallorca, decimoctavo en LaLiga, busca nuevo entrenador tras cesar a Jagoba Arrasate. Toni Amor, actual asistente de Javier Aguirre en México, y Javier García Pimienta, libre tras su etapa en Sevilla, encabezan una lista aún abierta, donde también aparece Luis García Plaza

El banquillo del Mallorca vuelve a estar en ebullición. La destitución de Jagoba Arrasate, confirmada tras la preocupante imagen ofrecida ante el Celta en la última jornada de LaLiga, ha activado una carrera contrarreloj para encontrar un técnico capaz de rescatar al equipo de los puestos de descenso.

La decisión no estaba prevista. El propio CEO deportivo bermellón, Pablo Ortells, había defendido públicamente la continuidad del entrenador. Sin embargo, la sensación de descomposición competitiva aceleró un giro que deja ahora al club buscando soluciones en un momento crítico del calendario.

Toni Amor, el perfil de la casa

Uno de los nombres que ha ganado fuerza es el de Toni Amor. El mallorquín, actualmente auxiliar de Javier Aguirre en la Selección de México, conoce perfectamente la estructura del club tras su etapa junto al técnico mexicano en Palma.

Su perfil encaja por conocimiento interno y por continuidad metodológica. Sin embargo, existe un factor que complica la operación: México afronta en breve un Mundial que organizará junto a Estados Unidos y Canadá, lo que podría llevar a Amor a priorizar su continuidad en el proyecto internacional.

García Pimienta, experiencia y modelo

La alternativa que maneja el club es Javier García Pimienta, según informa la Cadena SER. El técnico catalán se encuentra sin equipo tras su salida del Sevilla y cuenta con experiencia reciente en la UD Las Palmas, donde dejó una impronta clara basada en la posesión y el juego estructurado.

Su propuesta futbolística representa un cambio de matiz respecto a la etapa anterior. Pimienta apuesta por un modelo más asociativo y podría ofrecer una identidad definida a un Mallorca que actualmente transmite indefinición táctica y fragilidad anímica.

El fantasma del pasado: Luis García Plaza

En paralelo, el nombre de Luis García Plaza ha reaparecido en el debate. Fue el técnico del último ascenso a Primera división y dejó una frase que aún resuena en la isla: “si el Mallorca me necesita, vengo nadando”.

Su etapa terminó con el equipo en descenso, aunque a una jornada mucho más avanzada que la actual. La posterior llegada de Aguirre permitió una permanencia agónica. La posibilidad de un regreso no está descartada en el imaginario del entorno, aunque no parece la primera opción en la mesa de Ortells.

Una situación límite

El Mallorca ocupa actualmente la 18ª posición en LaLiga, con seis victorias, seis empates y trece derrotas. Diez jornadas en zona roja reflejan una dinámica que no ha logrado corregirse desde principios de 2025.

Más allá de los resultados, preocupa la pérdida de identidad competitiva. El equipo alterna tramos eléctricos, como la victoria ante el Sevilla en Son Moix, con fases de desconexión que penalizan de forma reiterada.

El comunicado oficial del club habló de “abrir una nueva etapa” para revertir la dinámica y afrontar con garantías lo que resta de temporada. El mensaje es claro: el objetivo prioritario es la permanencia.

Decisión sin red

La salida de Arrasate se produjo sin tener cerrado un sustituto. Esa circunstancia evidencia que el club reaccionó ante una urgencia más que ejecutar un plan ya trazado.

El margen de error es mínimo. Cada jornada cuenta y el nuevo técnico deberá impactar desde el primer día, tanto en lo táctico como en lo emocional. La plantilla necesita orden, convicción y un liderazgo que devuelva estabilidad.

En Son Moix se abre ahora un capítulo decisivo. El nombre elegido marcará no solo el rumbo inmediato, sino también el modelo que el Mallorca quiere proyectar en el futuro, con una permanencia que cada semana se aleja un poco más.