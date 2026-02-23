El momento más crítico de Jagoba Arrasate como entrenador del Mallorca

El técnico vasco atraviesa una situación complicada en LaLiga EA Sports, donde encadena tres derrotas consecutivas y se encuentra con el equipo bermellón en descenso con 24 puntos, a falta de 14 jornadas para el final

El Mallorca 'pinchó' en su visita al Celta de Vigo, en el encuentro correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports. Con esta, los de Jagoba Arrasate suman una nueva derrota en el campeonato doméstico, la decimotercera esta temporada. Por ello, el equipo balear se mantiene en descenso con 24 puntos, a uno del Elche y dos del Valencia, Alavés y Rayo Vallecano. Sin embargo, el técnico vasco atraviesa, seguramente, su momento más crítico como entrenador del club bermellón, donde tiene la necesidad de volver a sumar de tres cuanto antes.

Jagoba Arrasate no es ajeno a la situación que atraviesa el Mallorca

Tras la derrota ante el Celta de Vigo el pasado domingo en Balaídos, Jagoba Arrasate compareció en rueda de prensa, donde fue especialmente autocrítico con la situación que atraviesa el Mallorca: "El año pasado hicimos una gran primera vuelta y ahora estamos en descenso. Estamos preocupados y ocupados y el equipo fuera de casa sigue sin sumar y no podemos hipotecar todo a los partidos de casa. Hay que mirar a la situación de cara y el sábado es cuando hay que hablar. Es mi peor momento, seguramente porque estamos en descenso y quedan 13 jornadas. Queremos que el Mallorca se salve y ya habrá tiempo para hablar". Por ello, al equipo balear le espera una nueva 'final' este sábado ante su afición, donde se verán las caras con la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, que por su parte vienen de empatar con el Oviedo en Anoeta.

Por otro lado, Pablo Ortells, director deportivo del Mallorca, quiso despejar dudas en la previa del enfrentamiento con el Celta de Vigo: "Nosotros tenemos plena confianza en él. Iniciamos un proyecto hace ya una temporada y estamos trabajando todos para mejorar, cada uno en nuestra parcela. Estamos totalmente confiados y tranquilos con Jagoba, con el cuerpo técnico y con esta plantilla". Sin embargo, el momento del conjunto balear ponen en duda el puesto del técnico vasco. Hasta el momento, el equipo bermellón ha encajado 41 goles en LaLiga EA Sports, tan solo por delante del Levante, con 44; el Oviedo, que se sitúa último en la clasificación, ha recibido incluso menos tantos, 39. Además, con el 'pinchazo' ante el equipo de Claudio Giráldez, ya son seis derrotas en este año 2026, además de las dos victorias logradas contra el Athletic Club y Sevilla.

Las 'finales' de Jagoba Arrasate en el Mallorca para lograr la permanencia en Primera División

De esta manera, al Mallorca le restan siete partidos de LaLiga EA Sports por disputarse en Son Moix, con rivales que tendrá que recibir como Real Sociedad, Real Madrid o Villarreal, además de equipos que están en una situación parecida como el Real Oviedo o Valencia. Además, los de Jagoba Arrasate tendrán que visitar estadios de gran dificultad, como es El Sadar de Osasuna o El Coliseum del Getafe. En este sentido, una de las piezas claves para lograr la permanencia en Primera División es Vedat Muriqi. El delantero de Kosovo es la principal esperanza del conjunto balear, que ya lleva 16 goles en el campeonato doméstico, liderando un equipo que espera poder salvarse cuanto antes y salir, de la misma manera, de la zona del descenso.