Muriqi, líder del Mallorca, busca romper el récord de goles

Vedat Muriqi ha alcanzado los 50 tantos con el RCD Mallorca y se sitúa a solo cuatro del registro histórico de Samuel Eto’o. El kosovar, autor de 16 goles en esta Liga, sostiene al equipo bermellón en su lucha por la permanencia y apunta también a la repesca mundialista con Kosovo

Si el Mallorca logra mantenerse en Primera división esta temporada, buena parte del mérito llevará el sello de Vedat Muriqi. El delantero kosovar se ha convertido en el gran sostén ofensivo del equipo y ya ha alcanzado la cifra redonda de 50 goles con la camiseta bermellona.

Con ese registro, Muriqi entra de lleno en la historia del club. Solo tiene por delante los 54 tantos que firmó Samuel Eto’o en su etapa en Son Moix. Una marca que, al ritmo actual del kosovar, parece cuestión de tiempo que sea igualada o incluso superada.

Un peso ofensivo decisivo

Los números explican por sí solos su impacto. Muriqi suma 16 goles en las primeras 24 jornadas de LaLiga, lo que supone más del 50% de los tantos del Mallorca en el campeonato, 16 de 29. Una dependencia ofensiva que ilustra hasta qué punto el equipo se agarra a sus cabezazos y a su capacidad de fijar centrales.

En la clasificación de máximos goleadores, solo Kylian Mbappé ha conseguido más tantos que el kosovar en esta edición del campeonato. Un dato que sitúa a Muriqi en la élite goleadora de LaLiga y refuerza su candidatura a completar la mejor temporada de su carrera en España.

El delantero de 31 años ya ha igualado prácticamente sus mejores registros. Está a un solo gol de alcanzar los 17 que firmó en la campaña 2018/19 con el Rizespor en la Superliga turca, hasta ahora su tope anotador en una temporada.

Un estatus mayor del que parece

Aunque desde España su figura pueda no tener la misma repercusión mediática que otros grandes delanteros, el estatus de Muriqi es considerable. Es el máximo goleador histórico de la Selección de Kosovo y el referente absoluto del combinado balcánico.

Esa dimensión internacional refuerza su perfil de líder. En Mallorca no solo aporta goles, sino también carácter y presencia en el área. Su juego aéreo y su capacidad para descargar balones largos se han convertido en recursos fundamentales para el esquema del equipo.

La temporada pasada ya fue importante, con 31 partidos disputados y más de 2.100 minutos acumulados entre todas las competiciones. Sin embargo, el salto cuantitativo en esta campaña es evidente.

El reto del Mundial

Más allá de la permanencia con el Mallorca, Muriqi tiene entre ceja y ceja otro gran objetivo: llevar a Kosovo al Mundial. La Selección se medirá a Eslovaquia el 26 de marzo en las semifinales de la repesca por una plaza en la cita mundialista.

El torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá sería histórico para el combinado kosovar. Y el delantero bermellón quiere ser protagonista también en ese escenario.

Para el Mallorca, cada gol suyo vale puntos y esperanza. Para Kosovo, representa la ilusión de alcanzar por primera vez un gran torneo. Y para el propio Muriqi, esta temporada puede consolidarlo definitivamente como uno de los delanteros más determinantes que han pasado por Son Moix.

Con 50 goles ya en su cuenta y Eto’o en el horizonte, el kosovar sigue escribiendo su propia página en la historia del club, en una temporada donde la permanencia del Mallorca se está resistiendo más de lo previsto.