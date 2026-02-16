Sergi Darder explota tras ver a los aficionados del Mallorca abandonar el estadio: "Este año vamos a sufrir igual que el que esté noveno o décimo"

El centrocampista del conjunto balear ha reconocido que la derrota frente al Real Betis les ha dejado muy tocados y que no están dando el nivel que necesitan para salir de la zona baja de la tabla

El Mallorca se las prometía muy felices frente al Real Betis por el factor campo viendo los buenos resultados que venían cosechando en Son Moix (victorias ante el Athletic y Sevilla, entre otros). Pero llegó el Real Betis y rompió la racha.

Los de Manuel Pellegrini se impusieron en todas las fases del juego y terminaron llevándose los tres puntos del feudo balear y dejando muy tocado psicológicamente a los de Jagoba Arrasate, que han vuelto a caer a las posiciones que condenan al descenso a Segunda División.

Tras el partido, uno de los que dio la cara fue el centrocampista Sergi Darder, quien admitió que este año van "a sufrir", y que a su afición "hay poco que pedirle y mucho que darle"."Vamos a sufrir, igual que el que está noveno o décimo. El Getafe parecía muerto y salió, igual el Girona, ganando dos o tres partidos saldremos de ahí, pero cuanto antes lo asimilemos todos será mejor, tenemos que sumar de tres en tres para salir de abajo, pero somos conscientes de que no estamos dando el nivel. A la afición poco que pedirle y mucho que darle", declaró al ser preguntado sobre la multitud de aficionados que abandonaron el estadio antes del pitido final.

"Ha pasado lo que sabíamos que pasaría, confiábamos en contrarrestar esos contrataques, pero el Betis ahora mismo, a parte de tener jugadores con talento, compite mejor en bloque medio bajo, y con jugadores de tanta calidad es difícil contrarrestarlos", destacó de su rival.

"No ha sido fácil, ahora mismo al contraataque el Betis te mata, puedes preparar muy bien el partido que nos han pillado demasiadas veces ahí, podría decir que es un buen partido nuestro pero cuando sabes que puede pasar y pasa tantas veces, a pesar de haber dominado no puedo decirlo. Hemos hecho cosas para no perder, Leo hizo paradas buenas pero el equipo ha tenido empuje, me quedo con cosas positivas para crecer", sentenció.

Muriqi va a por Mbappé

Al menos, el Mallorca se llevó una nota alegre del duelo con los hispalenses. Y esa no fue otra que ver que el olfato goleador de Vedat Muriqi sigue intacto. El balcánico marcó su tanto número 16 del curso y redujo distancias respecto a Kylian Mbappé, líder con 23 tantos de la clasificación de máximos goleadores.

Con un cabezazo en el minuto 66 marca de la casa, Muriqi alimentó las opciones de remontada del Mallorca frente al Real Betis y tuvo incluso ocasiones para, al menos, empatar el partido.

En esta misma jornada, Borja Iglesias, Mikel Oyarzabal y Vinícius Júnior, por partida doble, volvieron a escalar posiciones tras marcar para el Celta, la Real Sociedad y el Real Madrid, respectivamente. Mbappé, por su parte, no pudo aumentar su cuenta anotadora. Con molestias en una rodilla, se quedó en el banquillo durante el choque que ganó su equipo 4-1 a la Real Sociedad. Pero sí marcaron otros jugadores que pelean por terminar entre los mejores anotadores del curso.

Así está la Clasificación del Pichichi tras 24 jornadas:

- 23 goles: Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid).

- 16 goles: Muriqi (KOS) (4p) (Mallorca).

- 12 goles: Ferran Torres (Barcelona).- 11 goles: Budimir (CRO) (3p) (Osasuna).- 10 goles: Lewandowski (POL) (1p) y Lamine Yamal (1p) (Barcelona); Borja Iglesias (3p) (Celta); Oyarzabal (3p) (Real Sociedad).