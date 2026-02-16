Jagoba Arrasate, disgustado tras haber perdido la racha en casa: "Entrar en descenso, emocionalmente, puede afectar"

El técnico vasco compareció ante los medios de comunicación tras una dura derrota del equipo balear en una jornada con resultados adversos, que les deja en puestos de descenso

El RCD Mallorca ha sufrido una dura derrota en Son Moix por dos goles a uno frente al Real Betis, todo ello en una jornada poco prolífica para los intereses bermellones. La victoria del Rayo Vallecano y la del Valencia CF ha acabado dejando al equipo de Arrasate en puestos de descenso, en un partido donde tuvieron opciones hasta el final para acabar obteniendo una recompensa mínima del encuentro, pero se volvió a ir el equipo con las manos vacías. La buena racha que arrastraba el equipo en casa tampoco pudo ser prolongada, viniendo de ganar por cuatro goles a uno frente al Sevilla FC.

En la rueda de prensa posterior al partido, Arrasate se lamentó de las ocasiones falladas, dejando claro que es un día duro para su equipo. "Hemos perdido en casa donde nos estábamos mostrando mejor. Entrar en descenso pues entiendo también que emocionalmente puede afectar, aunque tenemos que saber convivir con ello. Y en el primer tiempo hemos tenido la posición en alguna ocasión, pero hemos defendido mal esas dos situaciones", declaró. Quiso referirse también a ese estilo del Betis, que no benefició al conjunto bermellón. "Hay que tener mucha cabeza. No es fácil hacerles ocasiones. Por momentos, lo hemos hecho. Hay que estar muy equilibrado a nivel defensivo tras pérdida porque ellos descuelgan a jugadores. Tienen tres jugadores arriba que al espacio te pueden matar y creo que esa ha sido la clave", respondió.

También quiso referirse a ese cambio de Sergio Darder, que vino en un momento en el que más lo necesitaban los locales. "Nos estaban haciendo muchas transiciones. Con balón estaba teniendo claridad, pero sin el mismo, tanto él como Samu, las vueltas nos costaban. Estaba Manu Morlanes con tarjeta también y hemos intentado meter a Pablo Torre para hacer un poco esa labor y a Antonio para apretar más", aclaró sobre ello.

Muriqi es, sin lugar a dudas, una de las pocas noticias positivas del equipo balear. Ya acumula 16 goles en LaLiga y es, sin lugar a duda, el principal argumento para agarrarse a la esperanza en la dura lucha que es el descenso. "Ha hecho un gran gol, pero que no ha servido para puntuar. Entonces, ni estamos contentos nosotros ni él. Y es verdad que tenemos que sacar más rédito al olfato que está demostrando porque está haciendo una gran temporada y no nos está sirviendo para conseguir puntos, o todos los puntos que queremos", finalizó.