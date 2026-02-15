Puntos uno a uno del Betis en el partido de LaLiga contra el Mallorca: Argumentos para ser letal como una roca

El Betis exprimió la calidad de sus puntales para romper a la contra y otorgar sentido a la resistencia bien entendida por sus solidez en la contención

No hay nada mas inteligente y práctico que adaptarse a las circunstancias y maximizar los recursos para aplicarlos a las necesidades, y es justo lo que hizo el Betis, sólido sin balón y mortal a la contra por la calidad de la que dispone.

Porque Fornals robó y creó, Fidalgo vertebró, Antony y Abde generaron y ejecutaron y Bakambu se sumó con un golazo para otorgar sentido a la resistencia sin balón en una visita que pidió al Betis esperar replegado y exprimir el espacio sin que se le cayesen los anillos.

Para ello, contó con un Diego Llorente espectacular hasta que se marchó tocado y que minimizó el sufrimiento de Ruibal con Virgili, o un Natan que dio poca tregua a Muriqi, sin olvidar a Marc Roca, que echó el ancla en el lugar idóneo para sentar las bases del triunfo.

Las notas de los futbolistas del Real Betis en el partido contra el Mallorca:

- Álvaro Valles: 6

El empuje del Mallorca no se tradujo en la necesidad de intervenir con paradas espectaculares, pero sí exhibir seguridad por arriba y mandar con autoridad sobre la defensa. Es una garantía,

- Aitor Ruibal: 4

Le tocó la difícil misión de frenar a Jan Virgili, el principal argumento bermellón más allá de Muriqi, y fue superado en repetidas ocasiones por su velocidad y recursos técnicos, viéndose obligado a frenarlo con faltas, lo que le costó amarilla y el cambio.

- Diego Llorente: 8

Cumplió en su doble tarea de cubrir su zona y acudir al rescate de Ruibal con coberturas determinantes para impedir que las escapadas de Virgili no pasaran a mayores. Atento por arriba por la insistencia aérea local y por abajo. Sustituido al descanso por molestias.

- Natan: 7

Emparejado con Muriqi tuvo un despiste en un saque de esquina en la primera parte que pudo costar caro, pero lo general le ganó la partida al delantero con físico e inteligencia para adelantarse.

- Ricardo Rodríguez: 5

No se enfrentó a ningún extremo natural en la primera parte, solo a las subidas de Maffeo, y lo aprovechó para cerrar sin mayores problemas su lateral, obligando a centros más frontales que laterales. Lo pasó peor en la reanudación,

- Marc Roca: 6

Echó el ancla bien entrado el campo propio y mantuvo la línea para propiciar que la única amenaza de los bermellones llegara por los carriles. Echó una mano a los centrales y con el balón aseguró el primer pase ante la presión local.

- Álvaro Fidalgo: 7

Se ha acoplado perfectamente en el esquema de Pellegrini y se adaptó a lo que pedía el partido en vista de las complicaciones para salir en estático. Condujo el contragolpe del primer gol, acertó en la oxigenación y contribuyó en la contención para impedir llegadas desde atrás.

- Pablo Fornals: 8

Como su compañero, realizó un trabajo defensivo esencial y entendió lo que necesitaba el Betis. En ocasiones indetectable para el Mallorca, robó el balón y armó el contragolpe del segundo tanto.

- Antony: 7

Nuevamente resultó decisivo por su carácter determinante en los últimos metros al maximizar los balones que le llegaron. Así, el primer gol parte de un disparo suyo que rechaza el meta y remacha Abde, y en el segundo asiste a Bakambu. Siempre a la verdad para desestabilizar..

- Ez Abde: 8

El Betis precisaba su velocidad para romper una presión que no podía superar en estático y se erigió en protagonista al marcar el primer tanto y generar peligro constante casi cada vez que arrancaba.

- Cédric Bakambu: 7

Aprovechó la oportunidad a la espera de que vuelva Cucho Hernández con un golazo de delantero nato sin apenas espacios y buen trabajo en punta, tanto de espaldas como con desmarques de ruptura.

- Manuel Pellegrini: 7

Pellegrini repitió el once del Atlético y también la idea de juntar líneas, sobre todo cuando apreció las dificultades para proponer con el balón y que lo más conveniente era percutir a la espalda bermellona. En la segunda parte reaccionó cuando más sufrían, con cambios y la orden al equipo de que se estirase, lo preciso en ese momento.

- Marc Bartra: 4

Entró en el descanso y solo pudo contemplar como, bajo su marca, Muriqui recortaba distancias con un tremendo cabezazo.

- Ángel Ortiz: 5

ingresó en el campo para tapar a Virgili tras haber fracasado Ruibal y, aunque también lo superó en alguna ocasión, exhibió más firmeza.

- Sergi Altimira: 5

Su entrada al campo coincidió con un poco más control del balón, lo que habla en su favor. Ayudó a la zaga en los minutos finales.

- Nelson Deossa: 5

Su poderío físico dio un respiro al Betis en el centro del campo,