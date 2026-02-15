Oviedo - Athletic en directo: resultado del partido de la Liga EA Sports

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el partido correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports desde el Carlos Tartiere...

Bienvenidos a la retransmisión en directo del partidazo que abre la jornada de este domingo en el Carlos Tartiere entre Real Oviedo y Athletic Club...

A la espera de conocer los onces oficiales en los próximos minutos, vamos con el análisis de los posibles onces del partido.

El menor de los hermanos Williams no estará hoy en Oviedo a priori por descanso para mejorar de su pubalgia. Ha entrenado con normalidad tras la Copa pero Valverde ha decidido dejarlo en casa para recuperarse y tratarse de sus molestias de pubis.

Once previsible el de Almada, con un solo cambio obligado por lesión, el de la entrada de Bailly por David Costas .

Sí que hace bastantes cambios Valverde con respecto al once que jugó en Copa del Rey el pasado miércoles. Hasta siete caras nuevas con las novedades de Unai Simón, Gorosabel, Paredes, Yuri, Galarreta, Sancet y Nico Serrano .

Mateo Busquets Ferrer , mallorquín, será el árbitro encargado de impartir justicia en el Oviedo-Athletic. Estará asistido en el VAR por Daniel Jesús Trujillo.

Envío ahora de Ilyas al corazón del área que no encuentra a un compañero pero la zaga rojiblanca no se complican desviando a córner...

Intentaba un pase muy complicado Galarreta al corazón del área, demasiado tenso y se pierde por línea de fondo. Tenía mejor opción para probar el disparo a puerta...

Presión muy alta del Oviedo sobre la defensa y los centrocampistas del Athletic buscando un error del que sacar provecho...

Real Oviedo y Athletic Club se enfrentan este mediodía en el Carlos Tartiere después de que los carbayones no pudieran jugar la semana pasada debido a la polémica suspensión del partido de Vallecas, y recibe al Athletic Club con el objetivo de no descolgarse de la lucha por la permanencia.

Guillermo Almada, técnico del Oviedo, pierde por lesión a David Costas aunque recupera a Rahim, por lo que Eric Bailly debería ser su sustituto y acompañe a Carmo en el eje de la zaga. El Real Oviedo, colista de Primera División con 16 puntos, cuenta con un partido menos tras la suspensión de Vallecas y está a siete puntos de la permanencia y, tras ganar al Girona hace dos semanas, vencer al Athletic supondría el segundo triunfo consecutivo de los azules por primera vez en el presente curso.

Por su parte, Ernesto Valverde recupera a dos piezas clave como Oihan Sancet y Yuri Berchiche, aunque no contará hoy con Nico Williams, a quien el técnico ha dado descanso a última hora por su proceso de pubalgia. Además, siguen fuera por lesión Berenguer, que ha vuelto a ser infiltrado esta semana para mitigar sus molestias en el primer dedo del pie derecho, y Vivian, con una sobrecarga, además del sancionado Yeray Álvarez y los lesionados de larga duración Prados, Maroan y Egiluz.