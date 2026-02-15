Alineaciones Rayo - Atlético: Alineación probable de Rayo y Atlético en el partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports

El derbi madrileño, que ha sido trasladado a Butarque, mide las fuerzas de un Atlético muy copero y de un Rayo muy necesitado

El estado del césped del Estadio de Vallecas traslada el derbi entre el Rayo y el Atlético de Madrid hasta Butarque, en Leganés, con ambos enfrentados a la exigencia y la necesidad, entre las contradicciones del conjunto de Diego Simeone, titubeante en LaLiga, poderoso en la Copa del Rey, repetidamente imprevisible este curso y con rotaciones este domingo, y la urgencia del grupo de Iñigo Pérez, en zona de descenso.

Entre la apoteosis de la Copa, con nueve goles en dos partidos (del 0-5 al Betis al 4-0 al Barcelona), mientras asoma la incómoda eliminatoria de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones -el equipo viaja el martes a Brujas para jugar el miércoles-, la Liga es una realidad bien diferente para el Atlético, errático, a trece puntos del liderato y limitado por sus fallos a su objetivo mínimo al inicio del curso: el pase al máximo torneo europeo.

En la competición doméstica y como visitante, el Atlético está siendo muy irregular en este campeonato. Sólo tres victorias en 11 salidas en esta Liga, muy por debajo de las expectativas pese a que tiene al quinto clasificado a siete puntos de distancia.

También debe manejar Simeone el desgaste de su equipo. No es sólo su decimotercer partido desde el pasado 4 de enero, sino que, encima, apenas transcurrirán 65 horas y 15 minutos desde el final de su tremendo esfuerzo contra el Barcelona hasta el inicio de su encuentro contra el Rayo Vallecano, con la obligación siempre de ganar que tiene el Atlético, que mantiene la baja de Pablo Barrios y recupera a Johnny Cardoso este domingo.

Hay previsión de rotación masiva, hasta el punto de que Matteo Ruggeri y Nahuel Molina serían los únicos en repetir respecto al 4-0 al Barcelona, según las pruebas de este sábado, con la entrada en la alineación de los centrales José María Giménez y Clement Lenglet, los centrocampistas Álex Baena, Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso y Nico González; y los atacantes Thiago Almada y Alexander Sorloth. A ellos apunta el último ensayo de Simeone.

Enfrente, después de dos semanas sin competir debido al aplazamiento de la pasada jornada frente al Oviedo por el mal estado del césped del Estadio de Vallecas, el Rayo vuelve a jugar en un delicado momento, tanto deportivo como institucional, con la afición enfrentada a la directiva que preside Raúl Martín Presa, al que acusan de mala gestión y al que la pasada semana, mediante un comunicado firmado por la gran mayoría de peñas, pidieron su inhabilitación por parte de LaLiga.

A nivel deportivo, el equipo atraviesa la peor crisis de resultados desde que llegó al banquillo Iñigo Pérez hace justo dos años, en febrero de 2024. Solo ha ganado uno de los últimos doce partidos, ha sumado ocho de los 36 puntos en juego y la pasada jornada cayó al descenso, lo que ha llevado el nerviosismo al vestuario.

Para este partido, Iñigo Pérez cuenta con dos bajas importantes, ambas por sanción. No pueden jugar ni el centrocampista senegalés Pathé Ciss ni el lateral izquierdo Pep Chavarría. Al primero es probable que le sustituya en el once Óscar Valentín y al segundo el uruguayo Luis Alfonso 'Pacha' Espino.

El resto del equipo podría ser el mismo que saltó de inicio al Santiago Bernabéu frente al Real Madrid, con Jorge de Frutos como máxima referencia ofensiva y el internacional marroquí Ilias Akhomach una línea por detrás de mediapunta.

Alineaciones probables:

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, 'Pacha' Espino; Oscar Valentín, Gumbau; Isi, Akhomach, Álvaro; y De Frutos.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Giménez, Lenglet, Ruggeri; Baena, Mendoza, Johnny Cardoso, Nico González; Almada y Sorloth.