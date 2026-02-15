Hansi Flick revela su charla con Munuera Montero tras el duelo ante el Atlético: "Fue una conversación realmente buena"

Hansi Flick confirmó que habló con el árbitro José Luis Munuera tras la polémica del fuera de juego semiautomático en el Atlético - Barcelona y aseguró que el diálogo fue “realmente bueno”. El técnico del Barça pidió reacción inmediata en la previa del duelo ante el Girona y celebró el regreso de Raphinha, al que considera clave por su intensidad y dinamismo

Para Hansi Flick, la herida del 4a 0 en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid aún está reciente, pero el Barcelona no tiene margen para recrearse en lamentos. Antes de medirse al Girona en la jornada 24 de LaLiga, el técnico compareció con un mensaje claro: autocrítica, foco competitivo y normalización del diálogo arbitral.

La conversación con Munuera

El preparador alemán desveló que, tras la rueda de prensa en Madrid, decidió acudir al vestuario arbitral para hablar con José Luis Munuera Montero. “Después de la rueda de prensa tuve la sensación de que tenía que ir allí y lo hice. También agradezco que abrieran la puerta”, explicó.

Flick insistió en el tono constructivo del encuentro: “Fue una conversación realmente buena”. Y añadió sobre el ambiente: “Realmente en un ambiente tranquilo, en un buen ambiente. Esto es normal, porque en el campo hay mucha emoción, pero en el vestuario tenemos que mantener la calma”.

El técnico del Barça quiso cerrar el debate señalando que la derrota no fue responsabilidad arbitral: “No fue culpa suya que perdiéramos el partido, pero al final, lo que podemos cambiar, tenemos que cambiarlo y lo haremos”.

Sobre el nivel arbitral, Flick adoptó un discurso conciliador: “Hay cosas que no puedo cambiar. Todos somos humanos y nos equivocamos. Todos tenemos que mejorar”. Extendió esa exigencia de mejora también al colectivo arbitral: “Está bien. Cometes algunos errores. Es normal. Es humano. Pero al final también se trata del progreso”.

Para el técnico, la clave está en la neutralidad y el aprendizaje constante: “Cuando cometes errores, entonces para ambos lados. Y esto es, creo, lo importante”.

Autocrítica tras el Metropolitano

Más allá del VAR, Flick centró el análisis en su equipo. “Fue una lección para nosotros”, admitió sobre la primera parte ante el Atlético de Madrid. “En los primeros 45 minutos no estuvimos bien. No tuvimos la actitud para ser competitivos en esta situación”, analizó.

El entrenador valoró positivamente la sesión previa al duelo liguero: “El entrenamiento de hoy fue realmente bueno. Vi mucha intensidad dinámica en el entrenamiento y también confianza”.

Su mensaje es inequívoco: “Cuando jugamos como equipo, cuando todos están al cien por cien, tenemos una calidad enorme. Las derrotas pasan, pero es importante cómo reaccionas”.

Raphinha vuelve; Rashford espera

En el plano individual, confirmó la baja de Marcus Rashford: “Rashford está fuera para mañana”. En cambio, celebró el regreso de Raphinha: “Raphinha puede jugar”.

El brasileño es diferencial para Flick: “Siempre lo digo. Lo echamos de menos. Se puede ver en el entrenamiento. Aumenta la dinámica, la intensidad”. Incluso fue más allá: “La temporada pasada, para mí, fue el mejor jugador. Sí, en el mundo”.

Recuperar el foco competitivo

El técnico espera un Girona valiente y bien organizado: “Es un equipo realmente bien organizado, bien posicionado y que siempre intenta jugar con valentía desde atrás”.

El objetivo, según repitió varias veces, es empezar con la intensidad adecuada: “No tenemos tiempo para ver qué pasa. Ahora tenemos que seguir desde el primer segundo del partido hasta el final”.

El Barça busca redimirse de la derrota en Copa del Rey. Y Flick, tras hablar con el árbitro y con su vestuario, quiere que la respuesta llegue en el césped, aprovechando la oportunidad del derbi catalán ante su afición en el Camp Nou.