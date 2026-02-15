Otro movimiento del Barcelona para reforzar la línea de ataque

La continuidad de Lewandowski cada vez está más complicada y en el club azulgrana están buscando tanto delanteros como extremos para cubrir su plaza

Aunque hasta que no terminen las elecciones en el FC Barcelona nadie puede mover un dedo oficialmente, en el club azulgrana ya están trabajando para configurar la plantilla del año que viene. Un plantel en el que cada vez se antoja más difícil que esté Lewandowski.

El salario del polaco es complicado de mantener pese a su rendimiento en el campo y en la entidad barcelonista ya están buscándole posibles sustitutos. Así y tras los rumores que salieron hace unos días sobre Vlahovic, atacante de la Juventus, ahora un nuevo nombre ha salido a la palestra como futurible para los azulgranas.

Según el diario Sport, el nombre de Jesse Bisiwu está subrayado en rojo en la agenda culé. Eso sí, se trata de un joven extremo de 18 años que está despuntando en el filial del Brujas. Y fuentes del entorno directo del futbolista han confirmado que han recibido el interés del Barça.

Mobindi Marthy, agente de la joya del Club Brugge, ha roto su silencio en declaraciones a Erem News, admitiendo que el club catalán es uno de los que han llamado a su puerta: "Es cierto que el Barcelona sigue muy de cerca a Jesse y es uno de los clubes que monitoriza activamente su situación".

Deco y João Amaral siguen trabajando en la sombra para intentar aportarle argumentos ofensivos a Flick la próxima temporada. No obstante, el Brujas está buscando la renovación de su diamante, que tiene contrato hasta 2027.

Cuestionado por esas negociaciones formales para vestir a Bisiwu de azulgrana, el agente fue tajante: "Dado el talento del jugador, es totalmente normal que haya comunicaciones oficiales con varios clubes, incluidos grandes clubes como el Barcelona".

No obstante, el representante quiso enfriar ligeramente las expectativas para no entorpecer el crecimiento del extremo en el filial del club belga, el Club NXT: "Estamos manejando todo con calma, paso a paso".

Se trata, sin duda, de una apuesta de futuro y el Barça busca adelantarse a la competencia de los grandes de Europa y que no se encarezca su fichaje, ya que el 'fair play' financiero deja al conjunto azulgrana muy limitado para reforzarse, año tras año.

Bisiwu tiene explosividad y una gran capacidad para desbordar desde la izquierda hacia el interior, algo que le gustaría mucho a Flick. Sería como tener a otro Yamine Lamal, pero en el carril opuesto al atacante español.