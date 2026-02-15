Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid, le deja un 'recado' al Barcelona: "Curioso que se hable de los árbitros"

El director deportivo del Atlético de Madrid no entiende las críticas del Barcelona a Munuera Montero, árbitro de la ida de semifinales de la Copa del Rey, y defiende al cuadro colchonero ante las acusaciones que vierten desde Cataluña

El Atlético de Madrid llega a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey con una ventaja de 4 goles frente a los blaugranas, que salieron muy disgustados del Metropolitano por la imagen ofrecida y por la actuación arbitral, algo de lo que se ha estado hablando en Cataluña durante toda la semana. Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid y ex del Barcelona, deja un 'recado' al conjunto culé, que sigue poniendo el foco en el árbitro, y señala que es "curioso que se hable de los árbitros".

Mateu Alemany defiende al Atlético de Madrid de las polémicas arbitrales en torno al partido de semifinales ante el Barcelona

Mateu Alemany consideró “curioso que se hable de los árbitros” por parte del Barcelona sobre el encuentro del pasado jueves en la ida de las semifinales de la Copa del Rey y consideró que la única acción polémica, con el gol anulado, es "fuera de juego". "Del partido del jueves me parece curioso que se hable de los árbitros. Me parece que debería ser lo menos relevante. En el partido del otro día sólo hay una acción que se cuestiona, que es un fuera de juego (en el gol que habría supuesto el 4-1 a favor del Barcelona) y los fueras de juego, hoy en día, están chequeados tecnológicamente. Es objetivo y no es interpretable", expuso el directivo en declaraciones a ‘Dazn’ antes de que arrancarse el duelo entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid.

"Si es fuera de juego, no hay un poco fuera de juego. Es o no es. A nosotros nos pasó lo mismo el domingo anterior (ante el Betis, con un gol de Antoine Griezmann), que también nos pitaron fuera de juego por muy poco. Si es poco es fuera de juego. No hay más que decir", sentenció Mateu Alemany que da un toque de atención al Barcelona que no estuvo a la altura de las circunstancias y que, en parte, miran al colegiado del partido en busca de una explicación a lo ocurrido en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Hansi Flick acerca de la polémica del Metropolitano

Pese a la polémica arbitral ante el Atlético por el gol anulado por fuera de juego a Pau Cubarsí tras siete minutos de deliberación en la sala VAR y una queja formal del Barcelona a la Real Federación Española de Fútbol, Flick ha preferido no alimentar la polémica recordando que los árbitros "son humanos" y "todos cometemos errores". "Tenemos que jugar mejor. Tenemos que centrarnos en lo que podemos cambiar; me preocupa poco el resto. Después del partido contra el Atlético, fui al vestuario del árbitro, porque quise saber por qué señaló fuera de juego. Fue una buena conversación en un ambiente más tranquilo y calmado, y ahí se queda. No fue culpa suya que perdiéramos el partido", ha concluido el entrenador del Barcelona.