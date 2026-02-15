Simeone asume la derrota ante el Rayo y contradice a Oblak: "No comparto lo que comentó Oblak, el equipo no elige partidos"

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo 'Cholo' Simeone, descartó falta de intensidad tras el 3-0 ante el Rayo y rechazó la idea de que el equipo elija partidos. En su comparecencia postpartido habló del estado del equipo, el papel de los menos habituales y respondió a un comentario de Oblak

El Atlético de Madrid se estrelló en Butarque en una tarde inesperada. El 3 a 0 encajado ante el Rayo Vallecano en la jornada 24 de LaLiga dejó más preguntas que respuestas, especialmente por el contraste respecto a actuaciones recientes, como la goleada ante el Barcelona en Copa del Rey. Sin embargo, Diego Pablo Simeone fue directo y evitó rodeos en su análisis postpartido.

Al ser cuestionado por la energía del equipo, concepto que él mismo había subrayado días atrás, el técnico argentino lo negó tajantemente: “No, nos han faltado mejores elecciones dentro del campo”.

Simeone profundizó en esa idea cuando le preguntaron si la diferencia estuvo en la actitud o las ganas: “La verdad que no creo que sea por intensidad. Se suele decir intensidad, ganas de ganar, actitud... Pero jugamos mal”. Y añadió una frase que resume su lectura del partido: “Cuando juegas mal y el rival juega mejor evidentemente tiene más posibilidades de ganar el equipo que juega mejor”.

El entrenador rojiblanco explicó que su equipo no encontró soluciones con balón: “Nos sacaron tiempo, no pudimos progresar en la primera fase de ataque, no tuvimos transiciones, buenos pases, centros buenos y ellos fueron contundentes”. Para él, la conclusión es clara: “No pasa por la intensidad, actitud ni energía, pasa porque fueron mejores”.

Dos versiones, ninguna excusa

La diferencia entre el Atlético competitivo de otras noches y el equipo superado en Butarque alimentó la sensación de irregularidad. Simeone descartó cualquier problema de motivación: “No creo que haya eso”.

También fue preguntado por si le frustraba que futbolistas con menos minutos no aprovecharan su oportunidad. Su respuesta fue constructiva: “La van a volver a tener, porque esto es de todos. Para llegar al lugar que queremos, competir en Champions, avanzar en Copa y pelear hasta el final en Liga necesitamos de todos”.

El mensaje del técnico apunta a una plantilla amplia y comprometida: “Esto no es de diez jugadores, es de los 20 o 22 que somos”.

La respuesta a Oblak

Uno de los momentos más destacados de la comparecencia llegó cuando se le trasladaron las declaraciones de Jan Oblak, quien había sido muy crítico tras el encuentro al afirmar que “parece que La Liga se ha tirado” y que el equipo no puede “elegir los partidos”.

Simeone fue claro: “No comparto lo que comentó Oblak, el equipo no elige partidos. Compitió mal y cuando juega mejor el rival es superior y te gana”.

En su intervención previa en televisión insistió en esa misma línea: “Creo que el equipo dio lo que podía. Ellos fueron superiores y no hay nada que reprochar a nivel de esfuerzo, trabajo e intentar hacerlo bien”.

Mirada hacia adelante

Pese al duro golpe, el técnico quiso rescatar aspectos individuales: destacó que “Rodrigo tuvo mucho más tiempo”, que “ha entrado Vargas para jugar e ir creciendo” y valoró que “Nico hizo un partido completo, Molina muy bueno”.

Sobre el objetivo en LaLiga, mantuvo el discurso habitual: “Nuestro objetivo es jugar cada partido como si fuese el último. Hoy no lo pudimos representar como lo solemos hacer, hay que felicitar al rival y enfocarnos en la Champions”.

Sin dramatismos ni excusas arbitrales, Simeone asumió la derrota ante el Rayo Vallecano con crudeza: el Atlético no estuvo a la altura y el conjunto de Íñigo Pérez fue superior. El desafío ahora es recuperar la versión competitiva en un calendario que no concede tregua.