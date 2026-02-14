Simeone, técnico del Atlético de Madrid: "Si me pedís una palabra que sintetice el sentimiento que tengo por este club, no la encuentro﻿﻿"

El entrenador rojiblanco ha insistido en la "suerte" que tiene por haber compartido tiempo con futbolistas que llevan su idea al campo al mismo tiempo que ha avisado de la importancia de gestionar las emociones tras la goleada al Barça

Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, ha comparecido ante los medios de comunicación antes de medirse este domingo al Rayo Vallecano en Butarque justo cuando se cumplen 15 años de su llegada al banquillo rojiblanco.

"Sinceramente, si me pedís una palabra que sintetice el sentimiento que tengo por este club, no la encuentro, soy un agradecido, vivo agradeciendo todos los días por el lugar que tengo y por el afecto que recibo y por la suerte que tengo de haber compartido con futbolistas que siempre han llevado una idea al campo de juego y la han transmitido con la pasión que siento yo por este juego, pero no tengo una palabra que pueda resumir para explicar el sentimiento que se siente", ha reconocido el argentino.

Cómo gestiona el desgaste de Copa en LaLiga

"Nunca se puede opinar en la previa del partido de estas circunstancias que fueron apareciendo, lo que sí es real que el Rayo está con necesidades, más allá de este tiempo que ahora no viene jugando, nosotros tenemos nuestras necesidades también para seguir compitiendo como lo solemos hacer, no tengo claro todavía con quién empezar mañana, pero sí hemos trabajado, como ustedes lo ven todos los días, con gente en un imaginario partido, siempre le digo a los futbolistas que la formación la damos en la previa, así que en este tiempo que tengo hasta mañana resolveremos con los que empezaremos el partido".

La adaptación de Vargas, Mendoza y Lookman

"Obed Vargas se está tratando de acoplar al equipo, igual que Rodrigo Mendoza y que Lookman, los tres están en la misma situación, vienen a ayudarnos y esperemos que de a poco vayan dando lo mejor en los entrenamientos para que podamos tener más tiempo de ellos en los partidos".

Puede volver a tener minutos Johnny Cardoso

"Como siempre digo, no le importa a nadie todo esto, mañana va a importar el resultado que tengamos del partido y nosotros desde el lugar que tenemos intentar poner a los que mejor creamos que puedan representar el partido y que lo puedan jugar de la manera que queremos. Sí, mañana posiblemente tenga minutos en Butarque".

Es importante gestionar las emociones tras un partido como el de la Copa

"En realidad no es bajar, es mantener lo que el equipo está transmitiendo, más allá de haber perdido el otro día con el Betis, sobre todo el primer tiempo hicimos un primer tiempo muy bueno y seguir en la misma línea, en la misma línea cual estemos, juegue quien juegue. Ya venimos diciendo hace años y lo confirmo más ahora que nos va a tocar dos partidos más en Champions por delante, necesitamos a todos y todos es todos y a partir de ahí sean 60, 90, 40, 10, lo que sea, lo que toque, necesitamos al equipo y al grupo".