Aleix García, centrocampista del Bayer Leverkusen, reconoce el interés del Atlético de Madrid: "﻿Me consta que ha habido llamadas"

El centrocampista catalán no esconde sus ganas de poder jugar en un grande de España aunque ahora se centra en la posibilidad de acudir al Mundial con la selección española

Durante el pasado mercado de invierno, el Atlético de Madrid tanteó múltiples opciones para reforzar su centro del campo. El favorito de Mateu Alemany no era otro que el brasileño Éderson, de la Atalanta, pero el conjunto italiano se negó a dejarlo salir a mitad de temporada, todo lo contrario que a Ademola Lookman, que ya marca goles como colchonero. El Atlético no se ha olvidado del brasileño y desde Italia han asegurado en los últimos días que el cuadro madrileño ya trabaja para intentar ficharlo el próximo verano.

Sin embargo, el director de fútbol del Atleti manejó otras muchas opciones para la medular, entre ellas la de Aleix García, centrocampista del Bayer Leverkusen, aunque finalmente acabaron llegando en las últimas horas el mexicano Obed Vargas y el murciano Rodrigo Mendoza.

El catalán, en una entrevista al diario As, ha reconocido que algún contacto ha habido en este mes de enero para salir. "Bueno, ha habido situaciones que se han estudiado, pero estoy centrado en mi equipo. Estoy muy contento y tengo ganas de seguir así", ha desvelado y aunque no ha querido dar nombres, sabe que el Atlético es uno de los que anda detrás de él: "Sí, me consta que ha habido llamadas. Pero siempre digo que cuando suena y no se hace, es porque no tenía que pasar. Y como estoy en el Leverkusen, estoy encantado y tengo ganas de seguir".

Aleix se ve en uno de los equipos grandes de LaLiga

El nombre de Aleix García también fue relacionado con el Barcelona antes de que el de Ulldecona se marchara a la Bundesliga, por lo que ahora es irremediable que algún día se vea en un grande de España. "Hombre, verme, me veo. Eso está claro. Sé que es complicado porque al final son tres clubes de los más grandes del mundo. Tal vez busquen perfiles algo más jóvenes, pero está claro que verme, me veo. Creo que estoy jugando a un buen nivel en el Leverkusen y, si algún día llegara, pues bienvenido".

Cuando llegue este verano a Aleix García le quedarán todavía tres años más de contrato con el Bayer Leverkusen, por lo que su salida de Alemania se daría siempre previa negociación con el club germano, quien pagó al Girona 18 millones de euros en 2024. El centrocampista es uno de los hombres que tiene en su lista Luis de la Fuente, aunque la competencia en su demarcación es altísima, de ahí que ahora mismo el internacional solo piense en su club y en poder estar en esta cita con España.

"Al final, representar a tu país es algo único. He tenido la suerte de poderlo vivir pero claro, jugar un campeonato como el Mundial es lo más grande que hay. Tengo la ilusión puesta en eso. Estoy trabajando para estar en esa lista. Sé que es difícil porque la competencia es alta en el centro del campo, pero confío en mis posibilidades y voy a trabajar duro para ello", expresaba un Aleix que a su favor juega su polivalencia en ese centro del campo: "El selecionador lo sabe. Y creo que también me tiene en el grupo porque puedo jugar de '6' y de '8'. Me ha utilizado más de '6' últimamente por la desgraciada lesión de Rodri, pero hablando con él en reuniones en las que hemos analizado vídeos, él es consciente de que le puedo dar cosas en varias posiciones y él lo valora mucho".