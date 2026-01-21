El Atlético de Madrid retoma la opción de Aleix García para reforzar su centro del campo

En el Metropolitano barajan varios nombres para la medular, apareciendo de nuevo en escena el ex del Girona, que es un fijo en el Bayer Leverkusen, si bien estaría por la labor de vestir de rojiblanco y podría hacerlo por un precio asequible

El Atlético de Madrid ha pasado a la acción en el mercado de enero tras hacer caja con los traspasos de Conor Gallagher al Tottenham y Giacomo Raspadori al Atalanta. Entre ambos han dejado en torno a 65 millones de euros en las arcas y el objetivo ahora es reforzar un plantel que se ha quedado con solo 20 profesionales, tras marcharse también Javi Galán y Carlos Martín. En ello, por tanto, andan enfrascados Carlos Bucero y Mateu Alemany, con dos fichajes prioritarios entre ceja y ceja.

Dejando de lado la incorporación de un lateral zurdo de cara ya a la próxima campaña, con Carlos Romero como el gran objeto de deseo, los colchoneros trabajan por un lado en la llegada de un atacante polivalente, negociando con el PSG el fichaje del surcoreano Kang-in Lee, y al mismo tiempo pretenden firmar a un mediocentro de nivel, siendo varios los nombres que se barajan.

Las opciones que maneja el Atlético de Madrid para el centro del campo

La opción que más convence es la del brasileño Ederson, al que ya intentó tras sin éxito hace dos veranos. Sin embargo, el Atalanta sigue pidiendo una importante cantidad por un futbolista que acaba contrato en 2027 y al que no le faltan 'novias', estableciendo su precio de salida en 50 millones de euros. Una cifra similar a la que el Wolverhampton pide por su compatriotas Joao Gomes, otro de los que han sido tanteados desde el Metropolitano.

Así, también ha vuelto a salir a la palestra el nombre del barcelonista Marc Casadó o el del estadounidense Weston McKennie, propiedad de la Juventus y más asequible a priori. Pero los rojiblancos habrían desempolvado también su agenda para retomar una alternativa que ya han sondeado en varias ocasiones en los últimos tiempos, apuntando de nuevo a Aleix García.

Según recoge el diario As, el centrocampista catalán genera consenso en el seno de la dirección deportiva y en la prensa alemana ya se informa de su posible salida en este mercado invernal, después de aterrizar hace dos veranos en el Bayer Leverkusen procedente del Girona, que recibió 18 millones de euros por su traspaso.

Los números de Aleix García en el Bayer Leverkusen

A sus 28 años, el que fuese canterano del Villarreal ha alcanzado una importante madurez futbolística y estaría por la labor de cambiar de aires para volver a LaLiga de la mano de un club de primer nivel como el Atlético de Madrid, aunque es un fijo en el conjunto germano, con el que tiene contrato hasta 2029. En la presente campaña, de hecho, ha participado en los 27 encuentros oficiales disputados por su equipo, la gran mayoría completos y todos salvo uno como titular. Así, suma ya casi 2.300 minutos, en los que ha firmado además tres goles y cinco asistencias.

El precio de Aleix García

Pese a ello, el Bayer Leverkusen estaría dispuesto a dejarlo marchar por una cantidad asequible para la economía colchonera. Se habla en concreto de entre 20 y 25 millones de euros, siendo precisamente su valor de mercado de 20 kilos según la web especializada Transfermarkt. En cuanto al ex del Manchester City, su presencia en LaLiga podría facilitarle además su convocatoria para el Mundial del próximo verano, aunque ha sido un habitual en cualquier caso en las últimas listas de Luis de la Fuente.