La razón por la que Marc Casadó ha sido ofrecido al Atlético de Madrid

Su pérdida de protagonismo en el FC Barcelona deja al centrocampista catalán en una situación comprometida, a lo que se suma su sueño de estar en el Mundial del próximo verano, algo que tendrá imposible si no da un vuelco a su actual situación

El Atlético de Madrid está siendo uno de los clubes más activos en este mercado de enero, si bien hasta ahora solo lo ha aprovechado para abrir la puerta de salida. A la venta de Javi Galán a Osasuna y la cesión de Carlos Martín al Rayo Vallecano le han seguido dos operaciones importantes que han dejado un significativo rédito en las arcas del Metropolitano. Los traspasos de Conor Gallagher y Raspadori al Tottenham y el Atalanta, respectivamente, han dejado en torno a 65 millones de euros, lo que permite a Mateu Alemany lanzarse a por los objetivos trazados.

Ederson y Joao Gomes se van de precio

En la hoja de ruta aparecen un lateral zurdo y un atacante polivalente. Pero la gran prioridad pasa por apuntalar el centro del campo, pues Gallaher, sin ser un fijo para Diego Simeone, sí era un habitual en las rotaciones y esa parcela ha quedado debilitada con su marcha. Así, son varios los nombres que se manejan, aunque el club rojiblanco tampoco quiere tirar la casa por la ventana y ya sabe que tanto Ederson, tasado en 50 millones por el Atalanta, como Joao Gomes, por el que el Wolverhampton pide 50 kilos, son dos opciones demasiado caras a priori.

"Tenemos muy buenos jugadores, así que es normal que haya rumores y especulaciones con su futuro, pero ahora mismo no tenemos ninguna presión para vender a ninguno de esos dos futbolistas", señaló este pasado viernes Rob Edwards, técnico de los 'Wolves', sobre la situación del Emmanuel Agbadou y el propio Joao Gomes. Unas declaraciones que dejan claro que el conjunto inglés no malvenderá al mediocentro brasileño pese a tener pie y medio en la Championship.

Sin contactos con el FC Barcelona

Así pues, ya se barajan otras alternativas, como la del estadounidense Weston McKennie, propiedad de la Juventus y más asequible a priori, o Marc Casadó, la última opción en salir a la palestra, según apunta el diario Marca. De momento, no obstante, solo se trata de un ofrecimiento por parte del entorno del propio jugador que es bien valorada por los técnicos colchoneros, aunque no se han producido contactos con el FC Barcelona, donde tiene contrato hasta 2028.

Los números de Marc Casadó

La razón por la que el catalán aparece en la órbita del Atlético de Madrid es sencilla. Tras su brillante irrupción en la elite la pasada campaña, en la que disputó 36 partidos y firmó un gol y seis asistencias en casi 2.500 minutos de juego, este curso ha visto cómo se protagonismo ha caído en picado en los planes de Hansi Flick.

La elevada competencia que suponen Pedri y De Jong y el regreso de Marc Bernal están dejando al de Sant Pere de Vilamajor con pocas oportunidades. De momento suma 19 partidos entre todas las competiciones, pero en LaLiga solo ha sido titular en seis ocasiones y en la Supercopa de España, sin ir más lejos, se quedó sin jugar, sumando apenas 871 minutos en total.

El sueño del Mundial como telón de fondo

Unos números que lo han alejado de los planes de Luis de la Fuente, que le hizo debutar con la selección española absoluta en noviembre de 2024. Desde entonces no ha vuelto a recibir una llamada de la 'Roja', por lo que Marc Casadó entienden que su sueño de estar en el Mundial del próximo verano pasa por volver a ser importante en un equipo con aspiraciones, algo que podría conseguir en el Atlético de Madrid.